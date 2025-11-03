México

Asesinan a hombre a tubazos en la CDMX, el presunto responsable fue detenido en el lugar de los hechos

La agresión sucedió en la colonia Agrícola Oriental, lugar al que arribaron oficiales de la SSC para detener al presunto culpable y asegurar la zona

Los oficiales de la SSC encontraron a la víctima y al presunto responsable al anterior de una vivienda. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta tarde la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que, derivado de un llamado, encontraron a una persona sin vida y detuvieron a un hombre en posesión de un tubo, por lo que fue detenido como presunto culpable del asesinato.

Según fuentes oficiales, los agentes involucrados realizaban vigilancias habituales por la colonia Agrícola Oriental cuando recibieron la alerta de que había un hombre lesionado al interior de una casa.

El domicilio donde se encontraba la victima está ubicado en el cruce de las calles Sur 16 y Oriente 229-A, de la colonia Agrícola Oriental, alcaldía Iztacalco.

Sobe el llamado, la urgencia de la situación movilizó a los policías hasta la dirección indicada, donde una mujer salió y se encontró con los uniformados, a los cuales les comentó que su esposo estaba siendo golpeado en su casa por otro sujeto.

Al ingresar a la vivienda, los oficiales hallaron la siguiente escena: un hombre yacía inconsciente en el suelo, presentando manchas de sangre en distintas partes del cuerpo.

Mientras tanto, otro individuo, armado con un tubo metálico, lo agredía.

Ante la gravedad de la situación, los agentes solicitaron apoyo inmediato de los servicios de emergencia y actuaron para contener y asegurar al presunto agresor.

Al arribo de los paramédicos se confirmó el desenlace fatal para la víctima, quien, tras ser revisado, fue diagnosticado sin signos vitales a consecuencia de los golpes recibidos.

Debido a eso, los uniformados procedieron a acordonar la zona y notificaron a las autoridades ministeriales, con el objetivo de facilitar la labor de los servicios periciales, quienes se encargaron de las diligencias legales y el levantamiento de indicios en el lugar de los hechos.

Se aseguró la zona para cuidar la posible evidencia en el lugar. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre el presunto responsable del asesinato, se informó que, siguiendo los protocolos establecidos de actuación policial, los elementos de seguridad efectuaron una revisión preventiva al individuo.

Durante la inspección, lograron decomisarle el tubo metálico con manchas de sangre, objeto que presuntamente había sido utilizado en la agresión al interior de la vivienda.

En el informe también se señala que el detenido y presunto culpable de los hechos tiene tiene 38 años de edad.

Por último, el reporte señala que, tras la detención, las autoridades presentaron la evidencia y al presunto culpable ante el Ministerio Público correspondiente.

Según el informe, un agente de es esa institución será el responsable de definir la situación jurídica del detenido conforme a la ley y de conducir las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.

AsesinatoCDMXIztacalconoticias-mexico

