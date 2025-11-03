¿Antojo de postre? Esta tarta exprés se arma en frío y sin complicaciones

La tarta fría de yogur y fruta es un postre saludable y rápido que no requiere horno ni técnicas complejas.

La tarta fría de yogur y fruta es una opción práctica, saludable y rápida para quienes buscan un postre casero sin necesidad de horno ni técnicas complejas.

Esta receta se prepara en menos de 20 minutos y utiliza ingredientes accesibles que suelen estar disponibles en casa. Su textura suave, sabor fresco y presentación colorida la convierten en una alternativa ideal para compartir en familia, resolver un antojo o complementar una comida ligera.

La base de esta tarta se elabora con galletas trituradas y mantequilla, formando una capa crujiente que contrasta con el relleno cremoso. El centro está compuesto por yogur natural endulzado con miel y aromatizado con vainilla, lo que aporta una mezcla equilibrada entre dulzura y acidez.

La fruta fresca se coloca como decoración, pero también puede integrarse al relleno para añadir textura y color. Esta receta no requiere cocción, lo que facilita su preparación y evita el uso de horno o batidora.

La fruta fresca, rica en fibra y antioxidantes, decora y enriquece la tarta fría de yogur con color y sabor. Freepik

Además de su practicidad, esta tarta ofrece beneficios nutricionales importantes. El yogur natural es fuente de calcio, proteínas y probióticos que favorecen la salud digestiva.

La fruta aporta fibra, vitaminas y antioxidantes, mientras que la miel es una alternativa natural al azúcar refinada. Al no contener harinas ni azúcares procesados en exceso, esta preparación puede incluirse en una alimentación equilibrada, especialmente si se elige yogur sin azúcar y frutas de temporada.

Ingredientes para una tarta mediana (6 porciones):

200 gramos de galletas tipo María o Digestiva

80 gramos de mantequilla derretida

500 gramos de yogur natural sin azúcar (puede ser griego)

3 cucharadas de miel o azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

Fruta fresca al gusto (fresas, plátano, mango, kiwi, arándanos)

El yogur natural endulzado con miel y aromatizado con vainilla ofrece un equilibrio perfecto entre dulzura y acidez. (Freepik)

Preparación paso a paso:

Tritura las galletas hasta obtener un polvo fino. Mezcla con la mantequilla derretida hasta formar una masa húmeda. Coloca la mezcla en un molde desmontable y presiona para formar la base. Refrigera por 15 minutos. En un recipiente, mezcla el yogur con la miel y la vainilla hasta integrar. Vierte la mezcla sobre la base de galleta y alisa la superficie. Decora con fruta fresca cortada. Refrigera al menos una hora antes de servir.

Esta tarta exprés es una excelente alternativa para quienes buscan recetas fáciles, frescas y con ingredientes naturales. Su versatilidad permite adaptarla con diferentes frutas, tipos de yogur o endulzantes, según las preferencias o necesidades dietéticas. Ideal para incluir en contenidos de servicio, carruseles visuales o publicaciones orientadas a bienestar y cocina práctica.