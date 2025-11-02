México

“No es fácil enfrentar al poder y al crimen organizado”: condena Alito Moreno tras atentado a edil michoacano

El líder priista subrayó “No es fácil enfrentar al poder y al crimen organizado al mismo tiempo. No es una decisión sencilla: exigir, cuestionar, pedir explicaciones puede costarnos la vida”

Guardar

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, expresó su pesar y condena por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido mientras el edil participaba en un evento público en Michoacán. En una publicación en redes sociales, Moreno calificó el crimen como un reflejo de la impunidad prevaleciente en el país y subrayó el peligro constante para quienes enfrentan tanto al poder como al crimen organizado en México.

“El asesinato de Carlos Manzo refleja el grado de impunidad que hay en el país”, afirmó Moreno en su cuenta oficial. “No fue el primero, ni tampoco será el último, porque tristemente la vida en nuestro México no vale nada”. El dirigente del PRI insistió en que “no podemos dejar de luchar ni de creer que México puede ser un país mejor”, remarcando el compromiso de su partido con la exigencia de justicia.

Reacciones oficiales tras el homicidio

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal (SSPC), Omar García Harfuch, detalló que el atentado contra Manzo fue un acto “cobarde” y aseguró que no habrá impunidad. Harfuch explicó que, pese al despliegue de fuerzas federales y estatales en Michoacán, los grupos criminales mantienen un control preocupante en la región, lo que complica la contención de la violencia.

Harfuch indicó: “Lamentablemente los agresores aprovecharon la vulnerabilidad de un evento público para realizar el ataque. Condenamos enérgicamente este crimen y tengan la certeza que no habrá impunidad”. El titular de la SSPC agregó que el agresor de Manzo fue abatido en el lugar y que se aseguraron un arma de 9 mm y siete casquillos, mientras continúan las investigaciones para ubicar a los responsables.

Por su parte, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla Trejo, explicó que desde diciembre el alcalde contaba con protección, integrada por efectivos de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal. “Existió una coordinación y una comunicación permanente con el personal de los mandos territoriales de la 21 Zona Militar y con el comandante con el Sexto Grupo de Infantería destacado en Tacámbaro”, puntualizó Trevilla Trejo.

“La vida en nuestro México no vale nada”: contexto de inseguridad

En su comunicado, Alejandro Moreno subrayó los riesgos para quienes demandan seguridad y justicia. “No es fácil enfrentar al poder y al crimen organizado al mismo tiempo. No es una decisión sencilla: exigir, cuestionar, pedir explicaciones puede costarnos la vida”, escribió. Reafirmó que “la seguridad, la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas es lo más importante. ¡México es primero!”.

Asimismo, el gabinete de seguridad, convocado con carácter urgente por Claudia Sheinbaum -quien también lamentó el deceso-, ha reforzado las operaciones en Michoacán. Harfuch explicó que, pese a los esfuerzos coordinados, el fortalecimiento de los grupos criminales durante años ha impedido erradicar estos delitos.

Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las investigaciones prosiguen y las autoridades federales y estatales mantienen el compromiso de desarticular las células delictivas responsables. El ataque también dejó herido al regidor Víctor Hugo de la Cruz, quien se encuentra fuera de peligro.

Alejandro Moreno cerró su mensaje recordando que la lucha por un mejor país no se puede abandonar y que seguirá exigiendo resultados reales en materia de seguridad: “En nombre de todos los que han caído haciendo su trabajo y defendiendo la verdad, no podemos dejar de luchar”.

Temas Relacionados

Alejandro MorenoAlito MorenoPRIMichoacánCarlos Manzomexico-noticias

Más Noticias

Jorge Álvarez Máynez cuestiona el actuar de la SSP, al no atender el llamado de Carlos Manzo

El dirigente lamentó en sus mensajes: “No tendríamos que estar hoy lamentando su muerte”

Jorge Álvarez Máynez cuestiona el

Textura de nube, sabor cítrico: así se prepara el mousse de limón más fácil del mundo

Con solo tres ingredientes y sin horno, este mousse de limón destaca por su ligereza, frescura y preparación exprés

Textura de nube, sabor cítrico:

Dictan 12 años de prisión a Roany “M” por transportar migrantes en la frontera sur de México

El sentenciado fue detenido en febrero de 2024, cuando transitaba con 14 migrantes en una camioneta por Frontera Hidalgo, Chiapas

Dictan 12 años de prisión

Esta es la cantidad de dinero que el SAT retendrá de tu cuenta si superas el límite de impuestos en efectivo

La nueva medida ha despertado preocupación y dudas entre la población

Esta es la cantidad de

Frío CDMX: activan alerta amarilla en estas cinco alcaldías para el amanecer de este lunes 3 de noviembre

Protección Civil hizo un llamado a la población a tomar precauciones debido a este pronóstico

Frío CDMX: activan alerta amarilla
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dictan 12 años de prisión

Dictan 12 años de prisión a Roany “M” por transportar migrantes en la frontera sur de México

Suman siete alcaldes asesinados, cinco atacados y uno más desaparecido durante el gobierno de Ramírez Bedolla en Michoacán

¿Qué falló? Gabinete de seguridad explica estrategias de protección en Michoacán tras el “cobarde” asesinato de Carlos Manzo

“Condeno el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan”: Sheinbaum tras ataque a Carlos Manzo

Sheinbaum convoca de forma urgente al Gabinete de Seguridad tras asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

ENTRETENIMIENTO

Jorge Ortiz de Pinedo lanza

Jorge Ortiz de Pinedo lanza llamado urgente para salvar La Casa del Actor: “No hay dinero para la comida ni para los sueldos”

Pati Chapoy y Pedro Sola encienden polémica por plantear que Inti no fue planeada por Cazzu y Christian Nodal

Famosos elogian y critican a Molotov por repudiar a la 4T: “Pedían darles ‘todo el power’ y ahora se quejan”

Videos de Nodal y Ángela Aguilar en incómodos desatan rumores de tensiones en su matrimonio

Esta es la millonaria cifra que pide Inés Gómez Mont por su mansión en Florida tras retención de su esposo en EEUU

DEPORTES

México derrotó a Italia en

México derrotó a Italia en el mundial Sub-17 femenil y avanza a semifinales

El legado de Fernando Valenzuela y el homenaje de los Dodgers en el bicampeonato de la Serie Mundial

Santiago Giménez es duda con el AC Milán ante la Roma por lesión y enciende las alarmas en la Selección Mexicana

Detienen a presunto responsable de asesinato a aficionado de las Chivas

Revelan la razón por la que Mateusz Bogusz no festejó su gol ante Puebla