México

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Así van las posiciones de pilotos y constructores del mundial de la F1 tras el último Gran Premio

La Fórmula 1 es el
La Fórmula 1 es el deporte de motor más prestigioso a nivel mundial (Jovani Perez/Infobae)

El motor ruge con más fuerza en este nuevo inicio de temporada de la Fórmula 1 que promete grandes emociones en los aficionados de esta disciplina. Fernando Alonso escribirá nuevas hojas en su gran historia dentro de la “Gran Carpa” al frente del Aston Martin AMR25 y Carlos Sainz tiene nuevos retos que afrontar con Williams.

La pretemporada generó altas expectativas: los cambios en las escuderías, la construcción de nuevos monoplazas y los rostros jóvenes en la parrilla son algunos de los elementos más atractivos para la temporada número 75 de la F1.

El asfalto de la última carrera se ha enfriado después de una gran competencia, pero la situación en el Campeonato Mundial de Pilotos comienzan a calentarse tras los primeros puntos conseguidos por los diferentes conductores. A continuación te compartimos cómo quedó la tabla de clasificación después de la carrera de este fin de semana.

Los 3 mejores pilotos del Campeonato

Carlos Sainz logró mantenerse dentro
Carlos Sainz logró mantenerse dentro de la Fórmula 1 tras su salida de Ferrari y consiguió un asiente con la icónica escudería británica Williams (REUTERS/Jakub Porzycki)

El actual mandamás de la Fórmula 1 es Lando Norris, de la escudería McLaren. El británico suma 357 puntos tras la última carrera.

Pisándole los talones está Oscar Piastri. Representando a la escudería de McLaren, el piloto australiano tiene 356 puntos.

Mientras que el podio lo cierra Max Verstappen, en el tercer lugar. El piloto neerlandés de Red Bull Racing cuenta con 321 puntos en lo que va de la temporada.

La clasificación completa de la Fórmula 1

Después de varias temporadas con
Después de varias temporadas con Mercedes Benz, el heptacaméon del mundo Lewis Hamilton iniciará una nueva etapa en su carrera con la escudería Ferrari (REUTERS/Hamad I Mohammed)

1.- Lando Norris

Escudería: McLaren

Número: 4

País: Great Britain

Puntos: 357

2.- Oscar Piastri

Escudería: McLaren

Número: 81

País: Australia

Puntos: 356

3.- Max Verstappen

Escudería: Red Bull Racing

Número: 1

País: Netherlands

Puntos: 321

4.- George Russell

Escudería: Mercedes

Número: 63

País: Great Britain

Puntos: 258

5.- Charles Leclerc

Escudería: Ferrari

Número: 16

País: Monaco

Puntos: 210

6.- Lewis Hamilton

Escudería: Ferrari

Número: 44

País: Great Britain

Puntos: 146

7.- Kimi Antonelli

Escudería: Mercedes

Número: 12

País: Italy

Puntos: 97

8.- Alexander Albon

Escudería: Williams

Número: 23

País: Thailand

Puntos: 73

9.- Nico Hulkenberg

Escudería: Kick Sauber

Número: 27

País: Germany

Puntos: 41

10.- Isack Hadjar

Escudería: Racing Bulls

Número: 6

País: France

Puntos: 39

11.- Carlos Sainz

Escudería: Williams

Número: 55

País: Spain

Puntos: 38

12.- Fernando Alonso

Escudería: Aston Martin

Número: 14

País: Spain

Puntos: 37

13.- Oliver Bearman

Escudería: Haas F1 Team

Número: 87

País: Great Britain

Puntos: 32

14.- Lance Stroll

Escudería: Aston Martin

Número: 18

País: Canada

Puntos: 32

15.- Liam Lawson

Escudería: Racing Bulls

Número: 30

País: New Zealand

Puntos: 30

16.- Esteban Ocon

Escudería: Haas F1 Team

Número: 31

País: France

Puntos: 30

17.- Yuki Tsunoda

Escudería: Red Bull Racing

Número: 22

País: Japan

Puntos: 28

18.- Pierre Gasly

Escudería: Alpine

Número: 10

País: France

Puntos: 20

19.- Gabriel Bortoleto

Escudería: Kick Sauber

Número: 5

País: Brazil

Puntos: 19

20.- Franco Colapinto

Escudería: Alpine

Número: 43

País: Argentina

Puntos: 0

