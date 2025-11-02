Dictan 12 años de prisión a Roany “M” por transportar migrantes en la frontera sur de México

Foto de Roany M, sentenciado por tráfico agravado de personas en la frontera sur de México. (X - @FGRMexico)

Este 2 de octubre, la Fiscalía General de la República informó mediante un comunicado que se obtuvo una sentencia condenatoria de 12 años de prisión para Roany “M” por el delito de tráfico agravado de personas.

Estos hechos, según el informe, fueron en perjuicio de 14 migrantes originarios de Venezuela y Colombia, entre los que se encontraban 4 menores de edad.

Sobre estos, diversos medios locales informaron que el 27 de febrero de 2024, Roany trasladaba a las víctimas extranjeras en la batea de una camioneta cuando fue detenido en Frontera Hidalgo, municipio perteneciente al estado de Chiapas.

De acuerdo con informes, la detención de Roany fue realizada por elementos de la Guardia Nacional, presentes en aquel estado.

Según la información difundida por la FGR, la sentencia comprende también el pago de una multa, la suspensión de derechos civiles y políticos, y la orden de reparar el daño a las víctimas.

La autoridad federal resaltó que con esta sentencia se aplica una sanción ejemplar a quienes infringen la ley en materia de tráfico de personas en la frontera sur de México.

Sobre los 12 años dictados, la FGR destacó el trabajo realizado por los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos Relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas, los cuales asumieron el compromiso de respaldar el proceso judicial mediante la presentación de pruebas dirigidas a demostrar la responsabilidad de Roany “M” en los delitos.

Según la información proporcionada, fueron estos agentes quienes actuaron como parte fundamental al momento de sustentar las acusaciones ante las instancias correspondientes, buscando acreditar la comisión de los delitos señalados con base en los elementos recopilados durante las investigaciones.

El informe sobre esta sentencia fue publicado en la cuenta de la FGR en la red social X, donde se señaló que “fue detenido mientras traficaba en una camioneta a las víctimas extranjeras”.

Recientes sentencias por tráfico de personas en México

La sentencia de Roany “M” se suma a otras resoluciones similares obtenidas por las autoridades de nuestro país.

En octubre de 2024, José “M” y Carlos “S” fueron aprehendidos en Pijijiapan, Chiapas, mientras llevaban a cabo el traslado trece migrantes en un tractocamión.

Sobre estos hechos, se les impuso ocho años de prisión a cada uno, y se fundamentó en la comprobación de su responsabilidad por el delito de tráfico agravado de personas.

Los sentenciados fueron señalados como responsables de haber trasladado de manera ilegal a trece migrantes provenientes de Guatemala, Honduras, Ecuador y El Salvador.