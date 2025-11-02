México

Critican a Sergio Mayer por confundir nombre de presidente municipal en Uruapan

El mensaje evidenció un error en el nombre del alcalde asesinado y el uso de términos que varios usuarios consideraron inadecuados para describir el hecho

La publicación de Sergio Mayer, diputado federal morenista, sobre la muerte de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, generó una oleada de críticas en redes sociales debido a la falta de respeto y haberse equivocado en el nombre del occiso.

Mayer expresó en su cuenta de X: “Mi más profundo pésame a la familia de Carlos Manzano (sic), presidente municipal de Uruapan, Michoacán, quien lamentablemente perdió la vida tras un cruel y cobarde atentado hace unas horas. Mi rechazo total y absoluto a cualquier manifestación de violencia. Esperemos se esclarezca y todo el peso de la ley a los responsables”.

El mensaje evidenció un error en el nombre del alcalde asesinado y el uso de términos que varios usuarios consideraron inadecuados para describir el hecho. El asesinato de Carlos Manzo ocurrió el 1° de noviembre de 2025 durante el Festival de Velas del Centro Histórico de Uruapan, cuando fue atacado por hombres armados ante decenas de asistentes.

Polémica en redes sociales por el mensaje de Mayer

Diversos internautas manifestaron molestia ante la inexactitud de Sergio Mayer y la manera en la que se refirió al crimen. Varios señalaron que la víctima se llamaba Carlos Manzo, no “Manzano”, y rechazaron el uso de la expresión “perdió la vida”. Entre los comentarios, se pudo leer: “Se llamaba Carlos Manzo, no Manzano”; otros consideraron que el término “atentado” resulta impreciso, señalando que “un atentado puede ser fallido”, mientras que en este caso “lograron su criminal cometido”.

Algunas publicaciones fueron más allá del error de Mayer y abordaron el contexto de violencia e inseguridad en Michoacán. Una usuaria escribió: “No es que se esclarezca, el gobierno no lo cuidó porque quería acabar con la delincuencia”. Mientras, otro usuario opinó: “’Perdió’, ‘atentado’, lo mataron. Los eufemismos minimizan el horror de la inseguridad en México”.

Entre los reclamos también se destacó la exigencia de nombrar correctamente al alcalde y de llamar al delito por su nombre. “Mínimo ten la decencia de escribir su nombre correctamente” fue uno de los mensajes dirigidos a Mayer. Otros usuarios mencionaron la existencia de una supuesta complicidad entre autoridades y crimen organizado, lo que aumenta la indignación.

El contexto del asesinato de Carlos Manzo

Carlos Manzo asumió la presidencia municipal en septiembre de 2024 y realizó acciones contra el crimen organizado en la región. En su gestión, denunció vínculos entre autoridades y grupos delictivos, lo que habría provocado amenazas en su contra. El día del crimen, Manzo recibió disparos durante un acto público y, aunque recibió atención médica, falleció en el hospital. Uno de los agresores fue abatido y se reportó la detención de otros dos individuos.

Tras el asesinato, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que no quedará impune. Además, se dio a conocer que el edil contaba con protección de 14 elementos de la Guardia Nacional.

La publicación de Sergio Mayer puso en el centro del debate la responsabilidad de los actores públicos al informar sobre hechos violentos y la importancia de precisar los datos en contextos sensibles como el ocurrido en Uruapan.

