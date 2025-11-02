Clima en México este 2 de noviembre: revisa la previsión meteorológica en tu región

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte el pronóstico de todo el país. (Archivo)

Aunque se trate de un mismo país, la temperatura y el ambiente puede variar considerablemente en México. Especialistas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) indican que existen por lo menos siete climas predominantes en el territorio.

Cálido subhúmedo, seco y semiseco, muy seco o seco desértico; con menor superficie los climas: cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío con la mínima superficie, son los tipos de climas que dominan en el territorio nacional.

Dependiendo de la estación del año puede haber lluvias, chubascos, días soleados o incluso más de un tipo en un mismo día, por lo que a continuación se encuentra el pronóstico de este 2 de noviembre.

Pronóstico del tiempo para este 2 de noviembre

El frente frío núm. 12 se desplazará sobre el norte y noreste de México, interaccionará con una vaguada en altura y con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionando rachas fuertes de viento en ambas regiones; así como lluvias e intervalos de chubascos en Nuevo León y Tamaulipas.A su vez, un canal de baja presión sobre el interior del país y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente, centro, sur, este y sureste del territorio nacional.Finalmente, prevalecerá baja probabilidad de lluvia en el noroeste y norte de la República Mexicana. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

ARCHIVO - Las lluvias puedes generar inundaciones y el reblandecimiento de la tierra (AP/Marco Ugarte, archivo)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja y Totonaca), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Veracruz (regiones Nautla, Capital, Las Montañas y Sotavento), Hidalgo (regiones Huasteca, Sierra Alta y Sierra Gorda), Puebla, Estado de México, Morelos, Nayarit, Yucatán y Quintana Roo. Viento de 30 a 45 km/h con rachas de 60 a 80 km/h con posibles tolvaneras: Coahuila y Nuevo León. Viento de 20 a 35 km/h con rachas de 50 a 60 km/h con posibles tolvaneras: Chihuahua, Tamaulipas y Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec). Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Veracruz (costa). Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua (suroeste), Coahuila y Oaxaca. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Durango (oeste), Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte), Veracruz, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.

En caso de que las autoridades consideren que alguno de los eventos climatológicos pudiera ser peligroso para la población, darán el aviso oportuno para que las personas se resguarden y lleven consigo sus objetos importantes.

Protección Civil se encargará de informar a la ciudadanía ante cualquier peligro natural, así como ayudar en caso de que haya ocurrido una tragedia.