Clima en México este 2 de noviembre: revisa la previsión meteorológica en tu región

La previsión meteorológica puede servir para que las personas estén preparadas antes de salir de casa

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte el pronóstico de todo el país. (Archivo)

Aunque se trate de un mismo país, la temperatura y el ambiente puede variar considerablemente en México. Especialistas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) indican que existen por lo menos siete climas predominantes en el territorio.

Cálido subhúmedo, seco y semiseco, muy seco o seco desértico; con menor superficie los climas: cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío con la mínima superficie, son los tipos de climas que dominan en el territorio nacional.

Dependiendo de la estación del año puede haber lluvias, chubascos, días soleados o incluso más de un tipo en un mismo día, por lo que a continuación se encuentra el pronóstico de este 2 de noviembre.

Pronóstico del tiempo para este 2 de noviembre

El frente frío núm. 12 se desplazará sobre el norte y noreste de México, interaccionará con una vaguada en altura y con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionando rachas fuertes de viento en ambas regiones; así como lluvias e intervalos de chubascos en Nuevo León y Tamaulipas.A su vez, un canal de baja presión sobre el interior del país y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente, centro, sur, este y sureste del territorio nacional.Finalmente, prevalecerá baja probabilidad de lluvia en el noroeste y norte de la República Mexicana. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

ARCHIVO - Las lluvias puedes
ARCHIVO - Las lluvias puedes generar inundaciones y el reblandecimiento de la tierra (AP/Marco Ugarte, archivo)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja y Totonaca), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Veracruz (regiones Nautla, Capital, Las Montañas y Sotavento), Hidalgo (regiones Huasteca, Sierra Alta y Sierra Gorda), Puebla, Estado de México, Morelos, Nayarit, Yucatán y Quintana Roo. Viento de 30 a 45 km/h con rachas de 60 a 80 km/h con posibles tolvaneras: Coahuila y Nuevo León. Viento de 20 a 35 km/h con rachas de 50 a 60 km/h con posibles tolvaneras: Chihuahua, Tamaulipas y Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec). Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Veracruz (costa). Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua (suroeste), Coahuila y Oaxaca. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Durango (oeste), Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte), Veracruz, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.

En caso de que las autoridades consideren que alguno de los eventos climatológicos pudiera ser peligroso para la población, darán el aviso oportuno para que las personas se resguarden y lleven consigo sus objetos importantes.

Protección Civil se encargará de informar a la ciudadanía ante cualquier peligro natural, así como ayudar en caso de que haya ocurrido una tragedia.

