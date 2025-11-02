Así se prepara en casa el panettone tradicional de naranja que lleva pocos ingredientes

Un festín para el paladar y el espíritu:el panettone de naranja . (Imagen Ilustrativa Infobae)

La repostería artesanal ofrece alternativas caseras con procesos más accesibles y controlados. El panettone, tradicional emblema de la panadería italiana, puede prepararse en casa con pocos ingredientes, sin perder el perfil aromático que lo caracteriza. El panettone tradicional de naranja, elaborado con ingredientes esenciales, permite disfrutar de este clásico sin recurrir a técnicas profesionales ni insumos complejos.

La receta centrada en la naranja aporta un matiz cítrico y fragante. Al reducir la lista de componentes se simplifica el procedimiento y se acerca la elaboración del panettone a quienes buscan una versión práctica. El panettone casero de naranja logra una textura esponjosa y un sabor equilibrado, apto para celebraciones o consumo diario, y puede adaptarse a las condiciones de una cocina doméstica, sin equipamiento especializado.

Receta de panettone tradicional de naranja con pocos ingredientes

Ingredientes principales:

2 tazas de harina de trigo común

1/2 taza de azúcar

2 huevos grandes

80 gramos de manteca (mantequilla)

10 gramos de levadura seca o 20 gramos de levadura fresca

Ralladura de 2 naranjas y 60 ml de jugo de naranja natural

1/2 taza de pasas de uva (opcional)

1/4 de cucharadita de sal

Preparación paso a paso:

1. Disuelve la levadura en el jugo de naranja tibio junto con una cucharadita de azúcar y deja que la mezcla repose hasta que empiece a burbujear, aproximadamente 10 minutos.

2. Coloca la harina, el resto del azúcar y la sal en un recipiente amplio y mezcla.

3. Añade los huevos ligeramente batidos, la manteca a temperatura ambiente y la ralladura de naranja. Incorpora poco a poco la mezcla de levadura con el jugo de naranja.

4. Mezcla todo hasta que se forme una masa lisa. Si la masa está demasiado pegajosa, agrega una pequeña cantidad adicional de harina.

5. Integra las pasas de uva si decides usarlas.

6. Amasa durante 6 minutos hasta obtener una masa elástica. Cubre el recipiente con un paño y deja que la masa repose en un lugar cálido durante una hora, hasta que duplique su tamaño.

7. Engrasa un molde alto o cúbrelo con papel de hornear y vierte la masa dentro.

8. Deja que la masa leve nuevamente durante media hora.

9. Hornea en horno precalentado a 180 °C (356 °F) durante 35 a 40 minutos.

10. Retira y deja enfriar antes de desmoldar.

El panettone mantiene su textura suave por varios días si se conserva en recipiente hermético, lo que facilita su consumo durante distintas jornadas. El aroma y la humedad que aporta la naranja realzan esta variante doméstica del clásico italiano, ideal para acompañar desayunos o meriendas, sin recurrir a fórmulas de difícil acceso.