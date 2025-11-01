Mujeres con Bienestar Edomex: estos son los nuevos apoyos que recibirán las mexiquenses

Nuevos beneficios en el programa Mujeres con Bienestar Edomex (Crédito X @avisosbienestar)

Las 650 mil beneficiarias del programa Mujeres con Bienestar contarán a partir de ahora con acceso gratuito a telefonía, WhatsApp e internet, además del apoyo económico bimestral y los servicios integrales que ya reciben como parte de esta estrategia social del gobierno del Estado de México.

Así lo informó la administración estatal durante la entrega de apoyos en la zona norte de la entidad, donde también se otorgaron beneficios de los programas Servir para el Bienestar y Alimentación para el Bienestar.

En un evento realizado con habitantes de diversos municipios, autoridades estatales destacaron que la ampliación de beneficios busca cerrar la brecha digital que enfrentan miles de mujeres, especialmente en regiones alejadas y con menor acceso a recursos tecnológicos.

Aunque no se especificó cuando entraría en vigor estos nuevos apoyos, las autoridades aseguraron que las mujeres podrán mantenerse comunicadas, acceder a servicios educativos, laborales y de emergencia, además de fortalecer la seguridad y bienestar de sus familias.

Entrega de tarjetas y otros apoyos

Los nuevos apoyos que tendrpan las mexiquenses de Mujeres con Bienestar serán acceso gratuito a telefonía, WhatsApp e internet, además del apo (Foto: Difusión)

Durante la jornada, el gobierno mexiquense entregó mil 300 tarjetas de Mujeres con Bienestar a mujeres provenientes de los municipios de Aculco, Acambay, Chapa de Mota, Jilotepec, Morelos, Polotitlán, Soyaniquilpan, Temascalcingo, Timilpan y Villa del Carbón.

Las autoridades señalaron que la meta es seguir ampliando la cobertura del programa para llegar a cada rincón del territorio estatal.

Además, se otorgaron 4 mil canastas alimentarias, las cuales incluyen más de 24 productos de primera necesidad como arroz, frijol, avena, harina de trigo, aceite, atún, verduras enlatadas, leche en polvo, detergente para ropa, papel higiénico y jabón de tocador. Estos apoyos están dirigidos a familias en condiciones de vulnerabilidad económica.

El gobierno del Edomex recalcó que la prioridad es garantizar que la población reciba los beneficios sociales de manera directa, sin intermediarios y con mecanismos que aseguren la transparencia.

También se hizo entrega de 4 mil canastas alimentarias

También enfatizó que la administración trabaja en coordinar esfuerzos para mejorar el nivel de vida y reducir las brechas de desigualdad que enfrentan las mujeres, principalmente aquellas responsables del sustento de sus hogares.

Con la incorporación de telefonía e internet gratuitos, el programa Mujeres con Bienestar refuerza su objetivo de impulsar el desarrollo integral y la autonomía de las mexiquenses, brindando herramientas para mejorar su inclusión social, educativa y económica.

Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar entregando apoyos en todo el estado y de fortalecer los programas sociales como parte de la política para asegurar el bienestar de las familias más necesitadas del Estado de México.