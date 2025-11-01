La agente encubierta: conoce la serie de suspenso que arrasa en Netflix México esta semana

Una joven agente encubierta se hace amiga de la esposa de un narcotraficante, pero cuanto más se acerca a su objetivo, más complicada se torna su misión. Crédito: Netflix

La historia sigue a Tea Lind (interpretada por Clara Dessau), una joven cadete de policía inexperta que, tras ser expulsada de la academia, recibe una oportunidad única: infiltrarse en el mundo del narcotráfico danés. Su misión es simple al principio: hacerse amiga de Ashley (Maria Cordsen), la esposa de Miran Shahrani (Afshin Firouzi), un poderoso capo del crimen que ha eludido a la policía durante meses. Bajo el alias de “Sara”, Tea debe obtener información clave sobre una gran entrega de drogas.

Pero nada es tan sencillo. A medida que Tea se acerca a Ashley, surge una amistad genuina y compleja, llena de manipulación emocional y dilemas éticos. La serie explora cómo la misión se vuelve personal: Tea se ve atrapada entre su lealtad a la ley, sus sentimientos por Ashley y la brutal realidad del submundo criminal.

Dirigida por Samanou Acheche Sahlstrøm y Kasper Barfoed, la serie de seis episodios destaca por su ritmo tenso, silencios cargados de amenaza y una crítica sutil a las instituciones policiales que usan la empatía como arma.

Las producciones más populares de Netflix México

1. La agente encubierta (Legenden)

2. Nadie nos vio partir

Una madre enfrenta el estigma y una dolorosa separación cuando su esposo se lleva a sus hijos fuera del país en un conflicto que marcará su vida. Basada en una historia real. Crédito: (Netflix)

Una madre sufre el estigma y la pérdida de sus hijos cuando su marido se los lleva al extranjero, un hecho que cambiará su vida para siempre.

3. Monstruo: La historia de Ed Gein

Monstruo.-The Ed Gein

La impactante historia real de Ed Gein, el infame asesino y profanador de tumbas que sirvió de inspiración para numerosas películas emblemáticas de Hollywood sobre asesinos.

4. Reclutas (Boots)

Tras alistarse impulsivamente en los Marines de EE. UU., un adolescente acosado encuentra un nuevo objetivo (y una hermandad inesperada) con su variopinto equipo de reclutas.(Créditos: Netflix)

Ambientada en el duro e impredecible mundo del Cuerpo de Marines de Estados Unidos de 1990, cuando el ejército todavía no admitía a personas gay, sigue a Cameron Cope (Miles Heizer), un joven sin rumbo que aún no ha salido del armario y a su mejor amigo Ray McAffey (Liam Oh), heterosexual e hijo de un marine condecorado. Juntos, tendrán que lidiar con las minas tanto literales como metafóricas del campo de entrenamiento, donde forjarán lazos inesperados y descubrirán su verdadero yo en un lugar que les exige más de lo que creían poder dar.

5. El Monstruo de Florencia (Il Mostro)

La producción sigue la investigación policial, marcada por pistas confusas, teorías conspirativas y errores, así como el impacto social de los crímenes en la sociedad italiana. (Netflix)

Mientras un asesino en serie que ataca a parejas siembra el terror en Italia, las autoridades indagan un caso de 1968 que podría ser la clave para dar con el Monstruo de Florencia.

6. Nadie quiere esto

Nobody Wants This. (L to R) Justine Lupe as Morgan, Kristen Bell as Joanne, Jackie Tohn as Esther in episode 202 of Nobody Wants This. Cr. Erin Simkin/Netflix © 2025

Una agnóstica podcastera sobre sexo y un rabino recién separado se enamoran, pero ¿sobrevivirá su relación a unas vidas tan radicalmente opuestas y a sus entrometidas familias?

7. Los dueños del juego (Os Donos do Jogo)

Un joven aspira a ascender en el turbio mundo del juego clandestino de Río, sin imaginar la red de traiciones, deseo y sangre que lo aguarda.

8. One Punch Man

"One Punch Man" se mete en el ranking del listado estadounidense. (Netflix)

La historia tiene lugar en una de las metrópolis ficticias de la Tierra, la Ciudad Z en Japón. El mundo está lleno de extraños monstruos que misteriosamente aparecen y causan muchos desastres. Saitama, el protagonista, es un poderoso superhéroe que derrota fácilmente a los monstruos u otros villanos con un único golpe. Debido a esto, Saitama ha encontrado aburrida su fuerza y siempre está tratando de encontrar rivales más poderosos que le puedan igualar.

9. Habilidad física: Asia (피지컬: 아시아)

Atletas de élite participan en rigurosas pruebas de destreza física en la que está en juego el orgullo nacional. Al final, solo una bandera se alzará con la victoria. Crédito: Netflix

Las leyendas deportivas Manny Pacquiao, Robert Whittaker, Kim Donghyun y más compiten al lado de sus equipos nacionales en una feroz batalla de fuerza y voluntad.

10. Jenni Rivera: Mariposa de Barrio

Este drama sigue la improbable transformación de Jenni Rivera, una adolescente embarazada y mujer maltratada que se convirtió en estrella de la música mexicana.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

