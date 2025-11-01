México

Jugada ganadora y resultado de los último sorteos del Tris del 31 de octubre

El sorteo de Tris se hace cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Guardar
Gracias a sus diversas modalidades,
Gracias a sus diversas modalidades, con Tris tienes la oportunidad de ganar hasta los 5 millones de pesos (Infobae/Jovani Pérez)

Es momento de descubrir si la suerte ha tocado la puerta con los sorteos de Tris. Los resultados han sido anunciados y con ellos, estos son los números ganadores de este viernes 31 de octubre compartidos por la Lotería Nacional.

Cuida bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para recoger el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se pierda.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recibir tu premio. Una vez transcurrido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Ganadores del Tris

Tris Medio Día

Sorteo: 35043

Resultado: 58655

Tris De las Tres

Sorteo: 35044

Resultado: 13450

Tris Extra

Sorteo: 35045

Resultado: 43656

Tris De las Siete

Sorteo: 35046

Resultado: 16574

Tris Clásico

Sorteo: 35047

Resultado: 51928

De lunes a domingo, cinco veces al día, se comparten los ganadores del sorteo de Tris dependiendo su modalidad.

Las modalidades son: Tris Mediodía, que lleva a cabo a las 13:00 horas; el Tris de las Tres, que se hace a las 15:00 horas; Tris Extra que se efectúa a las 17:00 horas; el Tris de las Siete que realiza a las 19:00 horas; y el Tris Clásico, que es a las 21:00 horas.

¿Cómo se juega el Tris?

Los resultados de los sorteos
Los resultados de los sorteos de Tris (Cuartoscuro)

Las personas pueden jugar Tris pagando desde un peso con la posibilidad de ganar hasta 50 mil pesos y gracias a sus distintas modalidades la oportunidad de conseguir más dinero puede ir aumentar hasta los 5 millones de pesos dependiendo de los números jugados y cómo se juegue.

Para elegir la combinación ganadora, las urnas de Tris seleccionan cinco números de forma aleatoria entre el 0 y el 9 para formar una cifra de cinco dígitos.

Los ganadores surgen de las diferentes modalidades con las que cuenta el Tris. La primera y más común son las "Directas", que a su vez tiene tres alternativas: Directa de 3, Directa de 4 y Directa de 5.

En la Directa de 3 puedes jugar con tres dígitos del 0 al 9 en el orden que desees, por cada peso que apuestes tienes la posibilidad de ganar 500 pesos, es decir, si apuestas 5 pesos podrías ganar 2 mil 500 pesos.

En la Directa de 4 sucede lo mismo, pero con cuatro números del 0 al 9 y la apuesta sube a 5 mil pesos por cada peso apostado, lo que significa que si le juegas 5 pesos te podrías hacer de hasta 25 mil pesos.

Con la misma lógica es la Directa de 5, eliges cinco números y por cada peso apostado puedes hacerte de 100 mil pesos. Si apuestas 10 pesos, el premio podría alcanzar hasta los 500 mil pesos.

Otra de las modalidades son los “Super Candados” que permite que las apuestas de Directa de 4 o de Directa de 3 participen en todas las combinaciones que puedan hacerse con los números elegidos, dependiendo la alternativa tiene un costo extra desde 3 pesos y hasta 24 pesos.

Con la modalidad “Super Par”, el sistema te dará un número extra de cinco dígitos a tu apuesta y abajo de cada uno vendrá un monto, si uno o varios de estos dígitos coinciden con la combinación ganadora, obtienes la cifra que viene debajo de estos.

De igual manera puedes ganar con los números finales e iniciales de tu combinación ganadora.

Primero está el “Par Inicial y el Par Final” , en el primero juegas a acertar los dos primeros dígitos de tu apuesta y en el segundo a los dos últimos, en esta modalidad tienes la posibilidad de ganar 50 pesos por cada peso apostado. Luego el “Inicial y Final”, en el que apuestas a acertar el número final o inicial de tu apuesta, respectivamente, por cada peso puedes ganar cinco pesos.

Finalmente y para incrementar las posibilidades de ganar están los “Combos” que están compuestos por varias apuestas de Tris, con los mismos números cinco que elegiste. Si tu número y la combinación ganadora coinciden en cualquiera de las modalidades elegidas, serás el ganador.

Puedes jugar Tris llenando un volante, mismo que contiene tres casillas: A, B y C, marcándolas de izquierda a derecha y apuestas en cualquiera de las modalidades ya sea con lápiz, tinta azul o negra.

Otra forma de jugar es dictándole al agente de Pronósticos los números con los que quieres jugar, él los ingresará al sistema sin necesidad de usar el volante, únicamente deberá indicar cuántas apuestas comprará, la fecha del sorteo en el que quiere participar y la modalidad.

También puede anotar los números en una hoja y entregarlos al vendedor para que los ingrese de forma manual.

Incluso puedes pedir un Trismático al vendedor, en la cual se dejará todo a la suerte y el sistema escogerá una combinación de números al azar para cada apuesta que quiera realizar. Sólo tendrá que señalar cuántos números quiere jugar, cuánto desea invertir y la fecha del sorteo.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

TrisPronósticosmexico-loteriasNoticias

Más Noticias

¿Está Canelo Álvarez? Marco Antonio Barrera revela a los tres mejores peleadores de la actualidad

El ex campeón mexicano confesó cuáles son los tres mejores libra por libra del momento

¿Está Canelo Álvarez? Marco Antonio

Tras supuesta censura, Rey Grupero es acusado de buscar ligar a Sandra Itzel en un reality

La actriz y cantante confesó que el panelista de La Granja VIP la hizo sentir incómoda en un reality de cocina

Tras supuesta censura, Rey Grupero

La Granja VIP: Omahi o Enrique Mayagoitia serán nominados esta noche

Lis Vega, Eleazar Gómez y Manola Díez podrían dejar de estar en riesgo de salir

La Granja VIP: Omahi o

Fiscalía de Jalisco asegura armamento, drogas y uniformes no oficiales tras cateo en Teocaltiche

Hasta el momentos las autoridades no han reportado personas detenidas ni a qué organización criminal pudieron pertenecer los objetos asegurados

Fiscalía de Jalisco asegura armamento,

Melate, Revancha y Revanchita: números ganadores del viernes 31 de octubre

El sorteo Melate se realiza tres veces a la semana, cada miércoles, viernes y domingo, después de las 21:00 horas. Estos son los ganadores del sorteo 4129 dados a conocer por la lotería mexicana

Melate, Revancha y Revanchita: números
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Jalisco asegura armamento,

Fiscalía de Jalisco asegura armamento, drogas y uniformes no oficiales tras cateo en Teocaltiche

Desmantelan narcocampamento y aseguran explosivos presuntamente pertenecientes al CJNG en Michoacán

Vetan y multan a Junior H tras cantar narcocorridos en Zapopan, Jalisco, pese a prohibición

Marina suspenderá búsqueda activa de presunto náufrago de narcolancha atacada por EEUU

Detienen a seis policías activos de Tabasco por presuntos vínculos con La Barredora

ENTRETENIMIENTO

Tras supuesta censura, Rey Grupero

Tras supuesta censura, Rey Grupero es acusado de buscar ligar a Sandra Itzel en un reality

La Granja VIP: Omahi o Enrique Mayagoitia serán nominados esta noche

Las 10 películas que arrasan en Netflix México y no te puedes perder el fin de semana

Emmanuel Lubezki aparece en el documental de Juan Gabriel y así reaccionaron usuarios de redes

La agente encubierta: conoce la serie de suspenso que arrasa en Netflix México esta semana

DEPORTES

¿Está Canelo Álvarez? Marco Antonio

¿Está Canelo Álvarez? Marco Antonio Barrera revela a los tres mejores peleadores de la actualidad

El ex rival del Camarón Zepeda que está preparando a Jake Paul para su pelea contra Gervonta Davis

La mascota del Mundial Sub-17, Boma, tiene un look inspirado en un ex DT de México

Juan Manuel Márquez confiesa ante qué rival le gustaría ver pelear a Canelo Álvarez el próximo año

Explotan tras la salida de Aaron Ramsey de Pumas a dos jornadas del final del Apertura 2025: “De las peores contrataciones”