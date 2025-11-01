México

¿Información sobre tu viaje? Checa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Con millones de pasajeros al mes, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llega a sufrir alteraciones en su operación

Guardar
El estatus de los vuelos
El estatus de los vuelos en el AICM son actualizados en tiempo real (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) cuenta con una página oficial en la que publica el estatus en tiempo real de todos sus vuelos diarios.

Debido a la enorme cantidad de despegues y aterrizajes que se registran en sus instalaciones, las incidencias son inevitables.

Es por eso que aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto capitalino al corte del 5:00 horas de este sábado.

Los vuelos cancelados y demorados de hoy

Demoras y cancelaciones en
Demoras y cancelaciones en el AICM (Cuartoscuro)

Si quieres revisar el estado del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en vivo al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Como usuario de las
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

AICMVuelos canceladosmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

¿Cómo es la descomposición cadavérica? Un proceso biológico que representa al ciclo de la vida

Aunque este tema es considerado un tabú en muchos lugares, es un eje de importancia para áreas como la medicina forense y la criminología

¿Cómo es la descomposición cadavérica?

Día de los Muertos: México celebra la vida entre recuerdos y tradiciones llenas de color

A lo largo de generaciones, los mexicanos han mantenido viva la creencia de que los lazos de amor construidos en vida no perecen con la muerte

Día de los Muertos: México

Usa este poderoso secreto para lavar tu coche y dejarlo reluciente

El uso de productos adecuados en la limpieza del automóvil es esencial para preservar la superficie sin causarle daños

Usa este poderoso secreto para

Diósesis de Cuautitlán reporta la desaparición de sacerdote Ernesto Hernández en Tultepec

La institución hizo un llamado a la comunidad a reportar cualquier novedad sobre el posible paradero del padre

Diósesis de Cuautitlán reporta la

Usa esta poderosa mezcla para blanquear tus dientes de manera segura

Esta fórmula debe aplicarse acompañada de hábitos saludables como el buen cepillado y el uso de hilo dental

Usa esta poderosa mezcla para
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Jalisco asegura armamento,

Fiscalía de Jalisco asegura armamento, drogas y uniformes no oficiales tras cateo en Teocaltiche

Desmantelan narcocampamento y aseguran explosivos presuntamente pertenecientes al CJNG en Michoacán

Vetan y multan a Junior H tras cantar narcocorridos en Zapopan, Jalisco, pese a prohibición

Marina suspenderá búsqueda activa de presunto náufrago de narcolancha atacada por EEUU

Detienen a seis policías activos de Tabasco por presuntos vínculos con La Barredora

ENTRETENIMIENTO

Tras supuesta censura, Rey Grupero

Tras supuesta censura, Rey Grupero es acusado de buscar ligar a Sandra Itzel en un reality

La Granja VIP: Omahi o Enrique Mayagoitia serán nominados esta noche

Las 10 películas que arrasan en Netflix México y no te puedes perder el fin de semana

Emmanuel Lubezki aparece en el documental de Juan Gabriel y así reaccionaron usuarios de redes

La agente encubierta: conoce la serie de suspenso que arrasa en Netflix México esta semana

DEPORTES

¿Está Canelo Álvarez? Marco Antonio

¿Está Canelo Álvarez? Marco Antonio Barrera revela a los tres mejores peleadores de la actualidad

El ex rival del Camarón Zepeda que está preparando a Jake Paul para su pelea contra Gervonta Davis

La mascota del Mundial Sub-17, Boma, tiene un look inspirado en un ex DT de México

Juan Manuel Márquez confiesa ante qué rival le gustaría ver pelear a Canelo Álvarez el próximo año

Explotan tras la salida de Aaron Ramsey de Pumas a dos jornadas del final del Apertura 2025: “De las peores contrataciones”