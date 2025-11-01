Influencer estadounidense vuelve viral a su hijo que ama la música de mariachi: “Su niñera mexicana le enseño”

El pequeño aprendió español y se interesa por el mariachi gracias a la influencia cultural de su cuidadora. (TikTok / @nordic.nurse)

Un video publicado en TikTok por la influencer estadounidense Ina, conocida en la plataforma como @nordic.nurse, se ha vuelto viral al mostrar la fascinación de uno de sus hijos por la música de mariachi.

La publicación ya supera los dos millones de reproducciones y ha generado comentarios llenos de sorpresa y ternura por parte de los usuarios de la red social.

“Chicos, mi hijo está obsesionado con los mariachis. Y todo el día nos pide, jajaja, que se los pongamos”, comentó Ina mientras mostraba al pequeño disfrutando de un video en la televisión en el que se interpretaba el icónico tema ‘El Son de la Negra’. La escena rápidamente capturó la atención de los internautas, quienes se mostraron encantados con la reacción del niño.

El amor por la música tradicional mexicana trasciende fronteras y conquista las redes sociales. (TikTok / @nordic.nurse)

El video, que lleva el mensaje: “Cuando tu niñera es mexicana y uno de tus hijos se enamora de la música de mariachi”, evidencia cómo la influencia cultural de la cuidadora ha impactado en la formación del gusto musical del menor. En otros videos publicados por la tiktoker, se observa al pequeño entretenido frente a videos de YouTube con música de mariachi, e incluso pronunciando algunas palabras en español aprendidas gracias a su niñera mexicana.

La reacción de los usuarios no se hizo esperar. Comentarios como “Definitivamente le llamaremos ‘El Güero’”, “Está aprendiendo a ser multicultural, eso es muy inteligente”, “Un mexicano nace donde se le da la gana”, “Ponle a Juan Gabriel en Bellas Artes”, “Güero hermano, ya eres mexicano” y “Vístelo de mariachi para Halloween” muestran la admiración y el cariño que los internautas sienten hacia el niño.

Un pequeño cautiva TikTok al mostrar su pasión por los mariachis gracias a su niñera mexicana. Crédito: TikTok / @nordic.nurse

Este fenómeno destaca cómo las redes sociales se han convertido en un medio para difundir curiosidades culturales y resaltar el impacto positivo de la convivencia intercultural desde edades tempranas. La interacción entre la niñera mexicana y el pequeño no solo ha fomentado su interés musical, sino que también ha generado un vínculo cultural que se refleja en su comportamiento y aprendizaje de nuevas palabras.

La historia del pequeño aficionado al mariachi se ha convertido en un ejemplo de cómo las redes sociales pueden amplificar la curiosidad cultural y mostrar la capacidad de los niños para adaptarse y disfrutar de tradiciones ajenas, demostrando que la música tiene el poder de unir y enseñar más allá de las fronteras.