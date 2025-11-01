Cuántos votos heredarán Kike Mayagoitia y Omahi de Manola Diez tras ser nominados en La Granja VIP

(IG: @lagranjavipmx)

La tercera gala de Traición de La Granja VIP dio mucho de qué hablar.

Y es que Sergio Mayer Mori, ganador de la salvación, no sacó a Eleazar Gómez de la placa de nominados como muchos esperaban, sino a Manola Diez, la persona por quien votaron casi todos los granjeros para que abandonara el reality, incluido él.

Eso no fue todo, el cantante terminó nominando a dos participantes en lugar de uno.

El granjero no pudo elegir a un peón para ocupar el lugar de Manola Diez en la placa de nominados | YT: La Granja VIP México

Esto debido a que la producción le hizo cambiar de planes de último minuto al pedirle que eligiera a un peón para ocupar el lugar de Manola Diez en la placa.

Mayer Mori no supo qué hacer, se le terminó el tiempo y terminó nominando a los dos peones que estaban disponibles: Kike Mayagoitia y Omahi.

“Lamento informarte lo siguiente proveniente de la cabina de producción. Si no das el nombre de uno de ellos, los dos pasan al cuadro de nominados... Lo lamento, Sergio. Se acabó tu tiempo. Omahi y Kike forman desde este momento parte de los nominados. Sergio, entiendo tu posición. Tendrás tus razones", dijo Adal Ramones en la gala de Traición.

(IG: @lagranjavip)

¿Cuántos votos heredarán Kike Mayagoitia y Omahi de Manola Diez?

De acuerdo con el reglamento del reality show, el granjero o granjera traicionada heredará todos los votos que hasta ese momento el nominado salvado tenía a su favor.

Sin embargo, en esta ocasión la distribución de los votos de Manola Diez será diferente.

Adal Ramones dio a conocer que la cantidad será dividida en partes iguales entre los dos nuevos nominados.

(IG: @lagranjavipmx)

“Al subir ellos, el dato que ya no hubo tiempo porque salíamos del aire, era de que Kike y Omahi recibirán el cincuenta por ciento cada uno del porcentaje hasta ese momento que tenía Manola“, explicó en las redes sociales de La Granja VIP.

Y ejemplificó: “¿Qué quiere decir? Que si había un millón de votos y Manola tenía un treinta por ciento de ese millón, le quedarán un quince por ciento a Kike y un quince por ciento a Omahi. O sea, probablemente tal vez estén en desventaja con Liz y con Eleazar, que ellos ya tenían más tiempo con su votación abierta".

Por último, el conductor principal del reality show pidió que los fans de Kike Mayagoitia y Omahi comiencen a votar si quieren que permanezcan en la competencia.

Cabe mencionar que hasta el momento ni Kike ni Omahi conocen esta información.