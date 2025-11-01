México

Cuántos votos heredarán Kike Mayagoitia y Omahi de Manola Diez tras ser nominados en La Granja VIP

Los peones entraron a la placa de nominados porque Sergio Mayer Mori no decidió a tiempo a quién nominar

Guardar
(IG: @lagranjavipmx)
(IG: @lagranjavipmx)

La tercera gala de Traición de La Granja VIP dio mucho de qué hablar.

Y es que Sergio Mayer Mori, ganador de la salvación, no sacó a Eleazar Gómez de la placa de nominados como muchos esperaban, sino a Manola Diez, la persona por quien votaron casi todos los granjeros para que abandonara el reality, incluido él.

Eso no fue todo, el cantante terminó nominando a dos participantes en lugar de uno.

El granjero no pudo elegir a un peón para ocupar el lugar de Manola Diez en la placa de nominados | YT: La Granja VIP México

Esto debido a que la producción le hizo cambiar de planes de último minuto al pedirle que eligiera a un peón para ocupar el lugar de Manola Diez en la placa.

Mayer Mori no supo qué hacer, se le terminó el tiempo y terminó nominando a los dos peones que estaban disponibles: Kike Mayagoitia y Omahi.

“Lamento informarte lo siguiente proveniente de la cabina de producción. Si no das el nombre de uno de ellos, los dos pasan al cuadro de nominados... Lo lamento, Sergio. Se acabó tu tiempo. Omahi y Kike forman desde este momento parte de los nominados. Sergio, entiendo tu posición. Tendrás tus razones", dijo Adal Ramones en la gala de Traición.

(IG: @lagranjavip)
(IG: @lagranjavip)

¿Cuántos votos heredarán Kike Mayagoitia y Omahi de Manola Diez?

De acuerdo con el reglamento del reality show, el granjero o granjera traicionada heredará todos los votos que hasta ese momento el nominado salvado tenía a su favor.

Sin embargo, en esta ocasión la distribución de los votos de Manola Diez será diferente.

Adal Ramones dio a conocer que la cantidad será dividida en partes iguales entre los dos nuevos nominados.

(IG: @lagranjavipmx)
(IG: @lagranjavipmx)

“Al subir ellos, el dato que ya no hubo tiempo porque salíamos del aire, era de que Kike y Omahi recibirán el cincuenta por ciento cada uno del porcentaje hasta ese momento que tenía Manola“, explicó en las redes sociales de La Granja VIP.

Y ejemplificó: “¿Qué quiere decir? Que si había un millón de votos y Manola tenía un treinta por ciento de ese millón, le quedarán un quince por ciento a Kike y un quince por ciento a Omahi. O sea, probablemente tal vez estén en desventaja con Liz y con Eleazar, que ellos ya tenían más tiempo con su votación abierta".

Por último, el conductor principal del reality show pidió que los fans de Kike Mayagoitia y Omahi comiencen a votar si quieren que permanezcan en la competencia.

Cabe mencionar que hasta el momento ni Kike ni Omahi conocen esta información.

Temas Relacionados

La Granja VIPManola DiezOmahiKike MayagoitiaEleazar GómezLis VegaAdal Ramonesmexico-entretenimiento

Más Noticias

Caso Kimberly Moya: los símbolos y orígenes de la secta Trinitario Mariano señalada en su desaparición en Edomex

El culto espiritista que ha sido señalado en este posible crimen ha logrado penetrar en barrios y zonas populares de toda la CDMX

Caso Kimberly Moya: los símbolos

Qué comer para evitar la anemia: alimentos con alto contenido de hierro

Es una condición causada por la deficiencia de hierro o vitaminas, puede prevenirse con una dieta equilibrada

Qué comer para evitar la

Mujeres con Bienestar Edomex: estos son los nuevos apoyos que recibirán las mexiquenses

Entregan apoyos en la zona norte para mujeres registradas

Mujeres con Bienestar Edomex: estos

Día de muertos 2025: Gran desfile, conciertos y demás actividades este 1 de noviembre

Este día honramos la memoria de los seres queridos que han partido al otro mundo

Día de muertos 2025: Gran

Apertura 2025 entra en su punto más caliente con Cruz Azul en la cima: resultados de la Jornada 16 hasta ahora

Necaxa y Juárez mantienen vivas sus aspiraciones al Play In

Apertura 2025 entra en su
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caso Kimberly Moya: los símbolos

Caso Kimberly Moya: los símbolos y orígenes de la secta Trinitario Mariano señalada en su desaparición en Edomex

Fiscalía de Jalisco asegura armamento, drogas y uniformes no oficiales tras cateo en Teocaltiche

Desmantelan narcocampamento y aseguran explosivos presuntamente pertenecientes al CJNG en Michoacán

Vetan y multan a Junior H tras cantar narcocorridos en Zapopan, Jalisco, pese a prohibición

Marina suspenderá búsqueda activa de presunto náufrago de narcolancha atacada por EEUU

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 1 de noviembre: los peones se quedan dormidos otra vez

¿Cómo pedir el reembolso de tus boletos de Morrissey tras la cancelación en México?

Por qué Lolita Cortés rompió en llanto tras la doble nominación de Sergio Mayer Mori en La Granja VIP

Adrián Marcelo llama ‘enferma mental’ a Manola Díez y fans de La Granja VIP explotan: “¿No te mordiste la lengua?"

¡Eugenio Derbez disfrazado de Donald Trump! Así sorprendió en Halloween y desató risas en redes

DEPORTES

Tijuana inmortaliza a Alejandro Kirk

Tijuana inmortaliza a Alejandro Kirk con un impresionante mural previo al Juego 7 de la Serie Mundial 2025

Apertura 2025 entra en su punto más caliente con Cruz Azul en la cima: resultados de la Jornada 16 hasta ahora

Toronto Blue Jays vs Los Ángeles Dodgers: a qué hora y dónde ver en vivo desde México el Juego 7 de la Serie Mundial 2025

Puebla y Cruz Azul rinden homenaje a Manuel Lapuente con emotiva boina en el Estadio Cuauhtémoc

‘Chicharito’ Hernández en nueva polémica por comentarios sobre la masculinidad y lo que considera “manipulación”