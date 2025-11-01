México

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana en vivo hoy 1 de noviembre

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Guardar
La frontera de México y
La frontera de México y Estados Unidos es la más transitada del mundo, así como una de las más vigiladas (Infobae Imagen Ilustrativa)

Las garitas que conectan Tijuana, en Baja California, con San Diego, California, en Estados Unidos son un punto clave para el tránsito binacional, impactando a trabajadores, turistas y comercio internacional.

Con tiempos de espera que pueden extenderse y cambios constantes en la operación, mantenerse informado es esencial.

Es por eso que aquí ofrecemos un panorama actualizado del estado de las principales garitas: OtayMesa, Chaparral y San Ysidro este sábado 1 de noviembre, con datos clave y consejos útiles para un cruce más eficiente.

En vivo: cómo está la línea en Tijuana

Revisa en tiempo real
Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)

Garita San Ysidro

Tiempo de espera por automóvil:

General

7 líneas abiertas

1:14 horas

Sentri

8 líneas abiertas

21 minutos

ReadyLane

10 líneas abiertas

1:21 horas

Tiempo de espera caminando:

General

18 líneas abiertas

1:32 horas

ReadyLane

1 línea abierta

8 minutos

Garita Otay Mesa

Tiempo de espera por automóvil:

General

3 líneas abiertas

1:14 horas

Sentri

2 líneas abiertas

16 minutos

ReadyLane

5 líneas abiertas

1:05 horas

Tiempo de espera caminando:

General

6 líneas abiertas

16 minutos

Garita Chaparral

Tiempo de espera caminando:

General

3 líneas abiertas

48 minutos

ReadyLane

1 línea abierta

8 minutos

¿Cuáles son los horarios de las garitas de Tijuana?

El cruce de Tijuana
El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)

Además del tiempo de espera, otra información importante que debes tener en cuenta al cruzar la frontera es el horario, pues depende de la forma y la garita por la que pases los días y horas de servicio.

Es por eso que aquí te dejamos los horarios de las tres garitas, de acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

La garita de San Ysidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo, tiene dos horarios:

Para el cruce vehícular funciona de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Mientras que el peatonal, ya sea el Estándar o el Ready Lane, está abierta también de lunes a domingo, pero de 6:00 horas a 14:00 horas.

En el caso de la garita de de Otay Mesa el horario, tanto de vehículos como de peatones, es de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Sin embargo, el cruce comercial de esta garita es, también todos los días, pero de las 6:00 horas hasta las 22:00 horas.

En cuanto a la garita del Chaparral, que es exclusivamente peatonal, el cruce tiene un horario de lunes a domingo de las 6:00 horas y hasta las 14:00 horas.

Temas Relacionados

GaritasTijuanaBaja Californiamexico-noticiasnoticias

Más Noticias

Día de muertos 2025: Gran desfile, conciertos y demás actividades este 1 de noviembre

Este día honramos la memoria de los seres queridos que han partido al otro mundo

Día de muertos 2025: Gran

La Granja VIP en vivo hoy 1 de noviembre: se cancela el Fredy Show

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 en Disney+

La Granja VIP en vivo

Muere Francisco Rojas Gutiérrez, exdirector de Pemex, Alejandro Moreno destaca su trayectoria en el PRI

El exfuncionario federal y exdiputado murió este viernes, a los 81 años de edad

Muere Francisco Rojas Gutiérrez, exdirector

Estas son las fechas de descanso de noviembre para alumnos y trabajadores

Los días de asueto fueron aprobados por la SEP y la LFT

Estas son las fechas de

Cuidado con los mensajes falsos de depósitos: así operan los fraudes por SMS en México

Conocidos como smishing, están en aumento en México y buscan robar datos personales y bancarios de los usuarios

Cuidado con los mensajes falsos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Doble golpe en Sinaloa: fuerzas

Doble golpe en Sinaloa: fuerzas federales decomisan fentanilo, armas largas y municiones en menos de 48 horas

Caso Kimberly Moya: los símbolos y orígenes de la secta Trinitario Mariano señalada en su desaparición en Edomex

Fiscalía de Jalisco asegura armamento, drogas y uniformes no oficiales tras cateo en Teocaltiche

Desmantelan narcocampamento y aseguran explosivos presuntamente pertenecientes al CJNG en Michoacán

Vetan y multan a Junior H tras cantar narcocorridos en Zapopan, Jalisco, pese a prohibición

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 1 de noviembre: se cancela el Fredy Show

Irma Serrano y Anton LaVey: la foto que desató rumores de satanismo por muchos años en el espectáculo mexicano

Superhéroes, personajes macabros y hadas: estos son los mejores disfraces de Halloween de famosos mexicanos este 2025

Día de Muertos 2025: descubre los epitafios de las leyendas del Cine de Oro Mexicano

Cuántos votos heredarán Kike Mayagoitia y Omahi de Manola Diez tras ser nominados en La Granja VIP

DEPORTES

América sufre ausencias clave para

América sufre ausencias clave para su visita al León en la Jornada 16: ¿Quiénes son?

WWE Saturday Night’s Main Event XLI: cuándo y a qué hora ver la lucha de Penta Zero Miedo desde México

Tijuana inmortaliza a Alejandro Kirk con un impresionante mural previo al Juego 7 de la Serie Mundial 2025

Apertura 2025 entra en su punto más caliente con Cruz Azul en la cima: resultados de la Jornada 16 hasta ahora

Toronto Blue Jays vs Los Ángeles Dodgers: a qué hora y dónde ver en vivo desde México el Juego 7 de la Serie Mundial 2025