Aislinn Derbez se disfraza de uno de los personajes de su papá en el Beliween 2025

La actriz eligió personificarse de Aarón Abasolo para asistir al evento organizado por Belinda

La hija de Eugenio Derbez
La hija de Eugenio Derbez se disfrazó de uno de los personajes más emblemáticos de su papá. (Instagran: @aislinnderbez)

Aislinn Derbez fue una de las famosas que se volvió tendencia la noche del 31 de octubre durante el Beliween 2025, evento organizado por Belinda con motivo del Día de Muertos en México.

La hija de Eugenio Derbez decidió hacerle honor a su apellido y se personificó de Aarón Abasolo, uno de los personajes más conocidos de su papá que se volvió inolvidable gracias a la frase: “Pregúntame, cabr**”.

Desde las primeras horas del evento, la actriz se volvió tendencia en redes sociales y desató todo tipo de reacciones, pues la mayoría de los asistentes suelen usar disfraces más sofisticados y de mayor producción.

La hija de Eugenio Derbez se disfrazó de uno de los personajes más emblemáticos de su papá. (Instagran: @aislinnderbez)

Aislinn Derbez posa junto a Belinda en el personaje de Aarón Abasolo

A través de su cuenta de Instagram, la titular del podcast ‘La magia del caos’ compartió una serie de imágenes en las que luce su original disfraz junto a Belinda, quien dejó un par de comentarios en la publicación.

"Pasamos de princesa de Disney a preguuuuuuuuuuuntame ca…..Muy épicos nuestros disfraces para el Beliween. ¿Qué opinas Eugenio Derbez?“, escribió junto a la serie de fotografías.

En respuesta, la intérprete de “Cactus” colocó algunos comentarios en los que escribió: “Ame tu disfraz” y “Gracias por venir”.

Beliween 2025. (IG: @belindapop)

Mientras que el actor de películas como “No se aceptan devoluciones” y “CODA” compartió en sus instantánea una comparación de su personaje con la personificación de su hija, y escribió: “¿Cuál es el original?“.

Cabe mencionar que la hija mayor del comediante mexicano es constatemente comparada con su padre, al igual que el resto de sus hermanos, pues todos tienen un gran parecido físico que incluso se ha vuelto tendencia en varios ocasiones.

Quién era Aarón Abasolo, personaje de Eugenio Derbez

Aarón Abasolo, el famoso personaje creado por Eugenio Derbez, se construyó en los años noventa y debutó en programas humorísticos. Con una mezcla de flojera, simpatía y sagacidad, la figura se consolidó como un reflejo de la picardía nacional.

Con el surgimiento del personaje, el comediante logró satirizar una serie de actitudes y rasgos mexicanos, representados en la habilidad para esquivar problemas con soluciones ingeniosas y atajos.

Por lo que la reinterpretación de Aislinn no solo recordó la vigencia de aquel espíritu, sino que permitió a una nueva generación conectarse con el legado cómico familiar. Además, desató buenos comentarios de colegas y seguidores.

(Captura de pantalla)

“Máxima genia”, “Me encantó, te volaste”, “El mejor disfraz” y “Qué genialidad”, fueron algunas de las reacciones.

