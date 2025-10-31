Vinculan a proceso a Víctor “N”, presunto integrante de La Barredora

El sujeto identificado como Víctor "N" fue detenido con armas de fuego, granadas y cargadores (FGR)

El hallazgo de un arsenal compuesto por granadas, explosivos y un lanzagranadas en poder de Víctor Gabriel Hernández Vázquez, presunto miembro del grupo criminal La Barredora, ha derivado en su vinculación a proceso y en la imposición de prisión preventiva oficiosa, impuesta por un juez de control del estado de Tlaxcala.

La detención de Hernández Vázquez se produjo durante una operación conjunta entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Gabinete de Seguridad federal, cuando agentes lo interceptaron mientras circulaba en un vehículo.

Durante la inspección, los elementos de seguridad localizaron un conjunto de armas de alto poder, entre las que se encontraban ocho granadas, un lanzagranadas y diversos artefactos explosivos.

Tanto el arsenal como el detenido fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que presentó las pruebas ante un Juez de Control .La Fiscalía General de la República logró que el juez dictara auto de vinculación a proceso contra Hernández Vázquez, quien enfrenta cargos federales por la portación de armas de uso exclusivo del Ejército, artefactos explosivos, granadas y la posesión de un vehículo robado.

Los artefactos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridades (FGR)

El juez ratificó la medida de prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Finalmente, se dio a conocer que el imputado permanecerá en prisión durante este periodo, mientras avanzan las diligencias para esclarecer su probable responsabilidad en los delitos señalados.

La operación que condujo a su captura se enmarca en los esfuerzos coordinados de las autoridades federales y locales para combatir la delincuencia organizada y el tráfico de armas en el país.

Detienen a exfuncionario de Tabasco vinculado a La Barredora

La Fiscalía de Tabasco dio a conocer la detención de Iván de Jesús García Sánchez por presuntos vínculos con La Barredora (Ayuntamiento de Teapa)

El arresto de Iván García Sánchez, exsecretario del ayuntamiento de Teapa, Tabasco, por presuntos vínculos con el grupo criminal La Barredora, ha puesto en el centro de atención la posible infiltración del crimen organizado en las estructuras gubernamentales locales.

La Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (TIRT) ejecutó la detención de García Sánchez, quien enfrenta cargos relacionados con delincuencia organizada, según informó la Fiscalía estatal. La carrera de García Sánchez en la administración pública de Teapa comenzó en 2021, cuando asumió la dirección de Desarrollo durante la gestión de la morenista Alma Rosa Espadas.

Dos años después, en 2023, fue designado secretario del Ayuntamiento, consolidando su influencia en el gobierno municipal bajo la misma administración. Este periodo coincidió con los últimos meses de Adán Augusto López como gobernador de Tabasco, quien dejó el cargo en agosto de 2021 para integrarse al gabinete federal como secretario de Gobernación en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La investigación sobre la presunta penetración de La Barredora en el aparato gubernamental no se limita a este caso. El fiscal del estado, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, ha declarado ante medios de comunicación que existen otros funcionarios bajo investigación por supuestos lazos con esta organización criminal.

Las autoridades señalan que Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad durante la administración de Adán Augusto López, sería el líder de La Barredora.