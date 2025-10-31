Rocío Nahle regaña a su secretario de Turismo en público: “Tú no puedes firmarle a nadie, si no te lo autorizo”

Rocío Nahle dijo que ya se repartió mucho dinero en el estado, al mismo tiempo que reprendió al secretario de Turismo en público.

En el marco de la conmemoración de los 500 años de la fundación de La Antigua y su reciente reconocimiento como Zona de Monumentos Históricos (ZMH), la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, volvió a protagonizar un polémico momento, nuevamente con personal del gabinete estatal.

La mandataria estatal ha estado envuelta en distintos escándalos desde inicios de octubre, debido al mal manejo de las afectaciones que provocaron las lluvias del pasado día 9 y 10 de este mes, tanto en medidas preventivas como posteriores a la tragedia, su administración ha sido señalada por diversas omisiones.

Ahora, Rocío Nahle volvió a reprehender a un funcionario en público, esta vez le tocó al secretario de Turismo, Igor Rojí López, al asegurarle que no tiene la facultad de firmar documentos sin autorización previa.

La mandataria también generó cuestionamientos y críticas al hablar sobre los apoyos económicos repartidos a la población tras la tragedia ocurrida por el desbordamiento de distintos ríos en Veracruz.

“No puedo repartir dinero, ya se repartió mucho en el Estado. Entonces déjame revisar aquí con él y desde ahorita te digo: tú no puedes firmarle a nadie si no te lo autorizo, porque si no se va a hacer aquí un relajo. Para poner orden”, advirtió Rocío Nahle.

El video de segundos ya circula en redes sociales y ha generado críticas hacia la actitud de la gobernadora por mostrarse “prepotente” en público con los titulares de secretarías del Estado.

¿Quién es Igor Rojí López?

Apenas el pasado 17 de junio de 2025, la gobernadora veracruzana se reunió con Igor Fidel Rojí López, tras el encuentro, se anunció la licencia en el Congreso del Estado para asumir la titularidad de la Secretaría de Turismo.

La mandataria estatal resaltó en aquel entonces el trabajo del ahora secretario: “Él tiene mucha experiencia en el tema, conoce, sabe, tiene relaciones, y cuando estuvo en Orizaba posicionó al municipio como un referente nacional”.

Actualmente milita en Morena, fue presidente municipal de Orizaba, administración que mantuvo entre 2018 y 2021, también ostento el cargo como director de Desarrollo Humano del Ayuntamiento de Orizaba y secretario del mismo ayuntamiento de 2008 a 2010.

También se ha desempeñado en el sector privado, donde fungió como director administrativo y socio de Gasolineras Rojí, es propietario del Restaurante-Bar Bristol, así como director general y socio de Viajes Olymar Orizaba S.A. de C.V.

Según su perfil, tiene 54 años y es egresado del Instituto Tecnológico de Orizaba con la licenciatura en Informática.