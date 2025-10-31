México

Resultados del Chispazo: ganadores y números premiados

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
La Lotería Nacional realiza tres
La Lotería Nacional realiza tres sorteos de Chispazo al día (Infobae/Jovani Pérez)

Chispazo, uno de los juegos de azar más populares del país, ha dado a conocer los resultados de sus sorteos de hoy. Estos son los números de la suerte de este jueves 30 de octubre, compartidos por Pronósticos para la Asistencia Pública.

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se maltrate.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para recibir tu premio. Una vez finalizado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se dan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de las Tres

Resultado ganador:

04, 08, 12 y 14

Chispazo Clásico

Número ganador:

01, 08, 12 y 24

Chispazo realiza dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes participar en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 15:00 horas y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 9:00 horas de la noche.

¿Cómo convertirte en ganador de Chispazo?

Los ganadores de los sorteos
Los ganadores de los sorteos de Chispazo(Lotería Nacional)

Para participar en Chispazo tienes que comprar el volante por 10 pesos, el cual cuenta con cinco casillas de 28 números cada uno, para que puedas hacer combinaciones diferentes. Tienes que escoger los números por los que quieras jugar.

De igual forma puedes decirle a tu agente de Pronósticos para que meta los números por ti al sistema sin necesidad de usar el volante.

Si prefieres dejarlo todo a la suerte, pide un Chispático a tu agente de Pronósticos, el sistema elegirá para ti los números de forma aleatoria.

Una urna entregará las esferas al azar con sus correspondientes números. Para ganar, los números tendrán que coincidir con los que escogiste, mínimo con dos, si más coinciden, mayor será el premio.

Si en un sorteo no hubieran ganadores para el primer lugar, la bolsa se reparte entre los ganadores del segundo lugar, si el segundo lugar tampoco consiguiera ganadores, la bolsa se reparte entre los ganadores del tercer lugar y así sucesivamente.

Temas Relacionados

ChispazoPronósticosmexico-loteriasmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Qué dice “El Azul”, el narcocorrido con el que Junior H desafió la prohibición en Jalisco

Este corrido menciona símbolos referentes al Chapo Guzmán, la cocaína y el fentanilo, entre otros

Qué dice “El Azul”, el

Simón Levy Dabbah: los mejores memes que dejó la polémica sobre su paradero

Simón Levy aseguró que estaba en Washington, pero un descuido evidenció que sí estaba en Portugal

Simón Levy Dabbah: los mejores

La Granja VIP: Quién ganó el reto de salvación en la tercera semana del reality

Eleazar Gómez, Lis Vega, Manola Díez y Sergio Mayer Mori se enfrentaron en una prueba de destreza por la salvación

La Granja VIP: Quién ganó

Detienen a pareja de colombianos por presunto robo de relojes de alta gama en hoteles de Reforma

Los extranjeros fueron encontrados en posesión de presuntas drogas

Detienen a pareja de colombianos

Heriberto Jurado marca su primer gol en Europa y clasifica al Cercle Brugge

El joven futbolista mexicano reapareció tras meses de inactividad y anotó el tanto que clasificó a su equipo a la siguiente ronda de la Copa de Bélgica

Heriberto Jurado marca su primer
MÁS NOTICIAS

NARCO

Qué dice “El Azul”, el

Qué dice “El Azul”, el narcocorrido con el que Junior H desafió la prohibición en Jalisco

Detienen a pareja de colombianos por presunto robo de relojes de alta gama en hoteles de Reforma

Ejército Mexicano y Guardia estatal detienen a 15 personas y aseguran armamento en Tamaulipas

Procesan a “El Flaco”, presunto miembro del CJNG capturado con más de media tonelada de marihuana en Tabasco

Vinculan a proceso a Víctor “N”, presunto integrante de La Barredora

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: Quién ganó

La Granja VIP: Quién ganó el reto de salvación en la tercera semana del reality

Internautas rechazan ‘oferta’ de Ángela Aguilar tras ofrecer su canto a quienes la critican

Reavivan rumores de supuesta infidelidad de Mayito a Brenda Bezares, Briggitte Bozzo revela la verdad

Julión Álvarez responde a las críticas por cantar con Ángela Aguilar y Christian Nodal en Jalisco

Así fue el sorpresivo encuentro de Belinda y Cher en Hollywood

DEPORTES

Heriberto Jurado marca su primer

Heriberto Jurado marca su primer gol en Europa y clasifica al Cercle Brugge

¿Quién transmitirá el Mundial Sub-17 Qatar 2025 en México?

Diego González, cerca de quedarse en Atlas: el club pagaría un millón de euros por su fichaje

La ex figura de Chivas que rechazó a Cruz Azul y está cerca de quedarse sin equipo

Jornada 16: cinco equipos avanzan a la Liguilla y un eliminado oficial en el Apertura 2025