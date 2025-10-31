Predicción del clima en México: estas son las temperaturas para el 31 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte el pronóstico de todo el país. (Archivo)

México enfrenta una semana con cambios de temperatura que afectarán a las distintas regiones del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido varias alertas debido a fenómenos atmosféricos que podrían impactar la vida cotidiana de los ciudadanos. Las temperaturas y condiciones varían significativamente de un estado a otro, lo que requiere atención.

Es crucial que la población se mantenga informada y tome las precauciones necesarias para enfrentar las temperaturas estimadas en el pronóstico del clima. A continuación, se presenta un análisis detallado para cada estado, incluyendo recomendaciones para mitigar los posibles efectos.

Pronóstico del tiempo para este 31 de octubre

El frente frío núm. 11 se desplazará sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, generará chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones. La masa de aire polar asociada al frente mantendrá el ambiente frío sobre el norte, centro y oriente del país, con presencia de heladas en la Mesa del Norte y la Mesa Central. A su vez, prevalecerá el evento de “Norte” con rachas de viento de 80 a 90 km/h en Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec) y de 40 a 50 km/h en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (disminuyendo durante el día); además de oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en el golfo de Tehuantepec; de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de Veracruz y Tabasco (disminuyendo en el transcurso del día) y de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Tamaulipas, Campeche y Yucatán. Al final del día, el frente frío núm. 11 ingresará al mar Caribe y dejará de afectar a la República Mexicana. Por otro lado, un canal de baja presión sobre el occidente del territorio nacional, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico, originará lluvias y chubascos dispersos en dicha región y el sur del país. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos: Jueves 30 de octubre:

El clima puede variar en cada zona o región del país. (Imagen ilustrativa Infobae)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (región Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (norte), Tabasco (oeste, sur y este) y Campeche (oeste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz (regiones Papaloapan y Los Tuxtlas), Michoacán (oeste) y Guerrero (centro y oeste). Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Puebla (regiones Sierra Nororiental, Valle Serdán y región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Capital y Las Montañas), Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Yucatán y Quintana Roo. Evento de “Norte” con viento 60 a 70 km/h y rachas de 80 a 90 km/h: Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec). Evento de “Norte” con viento de 25 a 35 km/h y rachas de 40 a 50 km/h, disminuyendo en el transcurso del día: costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Chihuahua, Coahuila y Durango. Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec. Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura, disminuyendo en el transcurso del día: costas de Veracruz y Tabasco. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura, disminuyendo en el transcurso del día: costas de Tamaulipas y Campeche. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura, incrementando en el transcurso del día: costas de Yucatán. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Sonora, Sinaloa y Nayarit. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa). Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Morelos y Oaxaca.

Debido a que las condiciones climáticas pueden cambiar, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y al pendiente de cualquier situación que pudiera ocurrir en el transcurso del día.

Protección Civil local se encargará de reportar en caso de que pudiera registrarse un evento que ponga en peligro a la ciudadanía.