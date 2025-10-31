México

Kristi Noem actualiza cifra de armamento que un mexicano y su hijo intentaban ingresar a México desde EEUU

La Secretaria de Seguridad Nacional destacó que el cargamento se transportaba oculto en paredes falsas de remolques

Dos personas fueron detenidas por
Dos personas fueron detenidas por el transporte del armamento. (X/@USAmbMex)

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, se pronunció sobre el decomiso de armamento realizado el 23 de octubre en el puerto de entrada de Juárez-Lincoln en Laredo, Texas, que intentaban ingresar a México oculto en remolques.

La acción se ejecutó por oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) al localizar a los hombres que intentaban contrabandear armamento. De acuerdo con Noem, se trató de más de 500 armas de fuego y 31 mil cartuchos de munición.

Los responsables del traslado del armamento fueron identificados como Emilio Ramírez Cortés, un ciudadano mexicano, y su hijo, Edgar Ramírez Díaz, quienes ocultaron los objetos en paredes falsas de dos remolques de vehículos que pretendían ingresar a México.

Además, destacó que se trata de la mayor incautación de armas en la frontera terrestre al suroeste.

Detenidos son acusados por contrabando y tráfico de armas

Dos personas fueron detenidas (X/@USAmbMex)
Dos personas fueron detenidas (X/@USAmbMex)

De acuerdo con el Departamento de Justicia de EEUU, el día de los hechos los dos sujetos se trasladaban a bordo de dos vehículos, circulando aparentemente en paralelo, y se aproximaron al puerto de entrada de Juárez-Lincoln en Laredo.

Los cargos en su contra señalan que Edgar Ramírez conducía una Chevrolet Tahoe con placas de Alabama y era seguida por su padre en una Chevrolet Silverado con placas mexicanas.

En una revisión, las autoridades localizaron paredes falsas en ambos remolques, lo que derivó en el hallazgo de más de 300 rifles y pistolas, así como cargadores y municiones.

"Según consta en los registros judiciales, los hombres traficaban las armas y artículos relacionados a cambio de un pago, y lo habían hecho en múltiples ocasiones“, detalló el Departamento.

Ante los hechos, los dos hombres se encuentran acusados de contrabando de armas, municiones, cargadores y otros accesorios para armas de fuego, así como de tráfico de armas. Ambos permanecen bajo custodia y su audiencia de detención se programó para este viernes 31 de octubre.

Foto: X/@Sec_Noem
Foto: X/@Sec_Noem

Cabe señalar que el Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó desde el 26 de octubre el aseguramiento de las armas de fuego a través de sus redes sociales.

“Autoridades estadounidenses incautaron 400 armas que iban a México — y arrestaron a los responsables. Armas que no llegarán a manos criminales. Seguridad compartida en acción", escribió en su perfil de X.

Además, Johnson destacó que el decomiso es resultado de la colaboración que mantienen ambas naciones. La publicación también contiene las imágenes de las armas halladas ocultas en los remolques.

