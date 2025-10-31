México

Julión Álvarez responde a las críticas por cantar con Ángela Aguilar y Christian Nodal en Jalisco

La inesperada reunión de los íconos del regional mexicano desató todo tipo de reacciones en redes sociales, entre ovaciones y rumores de colaboración

Por Jazmín González

Rumores sobre una colaboración musical
Rumores sobre una colaboración musical entre Julión Álvarez, Nodal y Ángela Aguilar se intensifican tras su actuación en Jalisco.

La reciente aparición conjunta de Julión Álvarez, Christian Nodal y Ángela Aguilar en el escenario del Palenque de las Fiestas de Octubre en Guadalajara, Jalisco, ha generado una oleada de reacciones en redes sociales, donde surgieron rumores sobre una posible colaboración entre los tres exponentes del regional mexicano.

Durante la presentación, videos difundidos en plataformas digitales mostraron al ‘Rey de la taquilla’ interpretando canciones junto al sonorense y su esposa, lo que provocó opiniones divididas entre los seguidores.

Mientras algunos usuarios celebraron la unión de talentos y el ambiente de respeto en el escenario, otros manifestaron su descontento, llegando a cuestionar la comodidad de Álvarez durante la actuación.

El cantante se presentó en las Fiestas de Octubre este 2025 TikTok: @palenquefiestasoct

Julión Álvarez niega colaboración con Ángela Aguilar y Christian Nodal

En medio de los comentarios también surgieron rumores sobre una posible colaboración musical, por lo que Julión Álvarez aclaró la situación y compartió detalles sobre su relación con los intérpretes de “Dime cómo quieres”.

El intérprete de “Casi completa” explicó que su presencia en el escenario se debió a la amistad que mantiene con Nodal y su familia, y que no existían planes concretos de trabajar juntos en un proyecto musical que incluya a Ángela Aguilar. Asimismo, precisó que conoció a la hija de Pepe Aguilar en esa ocasión.

“Tenía 11 años que no veía a Christian. A su papá lo conozco desde la época de ‘Los pikadientes de Caborca’. Hoy muy exitoso Christian, con muchos logros y satisfacciones en su persona, en su carrera. Se dio la oportunidad, me tocó estar ahí ese día, a Ángelita no la conocía. La pasamos muy bonito”, contó.

(TikTok: @palenquefiestasoct)
(TikTok: @palenquefiestasoct)

De esa forma, dejó claro la cercanía que mantiene con la familia del intérprete de “Botella tras botella”, en contraste con su desconocimiento previo de la integrante de la dinastía Aguilar, a quien identificó como la “Princesa del regional mexicano”.

Julión Alvarez recibe fuertes críticas por cantar con Nodal y Ángela Aguilar

Mientras una parte del público celebró la unión artística, otra criticó abiertamente a Julión Álvarez por asociarse con el matrimonio formado por Nodal y Aguilar, quienes han estado en el centro de la polémica en los últimos meses.

Uno de los momentos más comentados de la noche ocurrió cuando Julión Álvarez y Ángela Aguilar discutían qué tema interpretar juntos. En ese instante, el público comenzó a corear: “Beso, beso”, petición que Julión respaldó de inmediato. Ante la insistencia, el sonorense se acercó a su esposa, la tomó del rostro y le dio un beso, gesto que provocó la ovación de los asistentes.

