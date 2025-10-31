México

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: lanzan aviso importante a los beneficiarios

La iniciativa va dirigida a personas de 18 a 29 años de edad que no estudien ni trabajen

Jóvenes Construyendo el Futuro es una iniciativa social promovida por el gobierno de México desde 2019, dirigida a personas de 18 a 29 años que no trabajan ni cursan estudios. El programa ofrece capacitación laboral sin costo en cualquier empresa o centro de trabajo que forme parte de la red.

Cada participante recibe un apoyo económico bimestral de 8 mil 480 pesos a través de la tarjeta Bienestar, así como acceso a seguro médico del IMSS, que incluye protección ante enfermedades, riesgos profesionales y maternidad.

El propósito de esta acción es impulsar la integración de los jóvenes al empleo formal, ya sea en el lugar donde se capacitaron o en otros ámbitos.

Lanzan aviso importante a los beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro

A través de sus redes sociales, la Delegación de Programas para el Bienestar de la Ciudad de México lanzó un aviso importante a los beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro. La dependencia advirtió a los aprendices que no se dejen engañar, ya que la iniciativa no cuenta con canal de WhatsApp y les hizo un llamado para no ser víctimas de fraudes.

“¡Aprendices no caigan en engaños! La página del programa Jóvenes Construyendo el Futuro avisó que no cuenta con WhatsApp; es importante estar informado/a para no ser víctima de fraudes, engaños o robo de información persona", se indicó.

¿Cuándo será el próximo registro a Jóvenes Construyendo el Futuro?

El siguiente periodo de inscripciones a Jóvenes Construyendo el Futuro se realizará en el mes de diciembre, y para que los interesados puedan postularse necesitarán cumplir con los siguientes requisitos y documentos:

  • Tener entre 18 y 29 años
  • No estar trabajando ni estudiando al momento de la incorporación
  • Contar con identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio vigente
  • Subir fotografía y completar la ficha de registro en la plataforma

Al concluir el año de formación, las personas participantes reciben un documento que certifica las competencias logradas durante el programa. Las actividades diarias, que varían entre cinco y ocho horas durante cinco días a la semana, se rigen por un plan creado por cada Centro de Trabajo según sus propias necesidades. En total, el esquema abarca nueve áreas distintas: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología y Salud.

En caso de no ocupar un espacio, podrán intentarlo nuevamente en la siguiente apertura. Además, para cualquier duda o aclaración acerca del programa, se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales de Jóvenes Construyendo el Futuro que incluyen Facebook, Instagram y X (antes Twitter). Así como la línea telefónica 800 841 2020, con servicio de lunes a sábado en un horario de 8:00 a 21:00 horas.

