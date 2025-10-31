“El peinado de Inti, qué impresión”: redes creen que Ángela Aguilar le copia el estilo a la hija de Nodal

(Tiktok/IG)

Las redes sociales estallaron tras la presentación de Ángela Aguilar junto a Christian Nodal el pasado 26 de octubre en Monterrey.

Mientras muchos comentaban la polémica conducta del cantante sobre el escenario, otros internautas fijaron su atención en la apariencia de la joven intérprete, señalando que su peinado y vestimenta recordaban a Inti y Cazzu.

Cómo fue el momento en Monterrey

En dicho show, Nodal compartió el escenario con Piso 21, José Madero y su esposa Ángela Aguilar, entre abrazos, besos y diversas muestras de cariño. Sin embargo, los espectadores y usuarios en redes centraron su atención en la conducta del cantante, que mostraba signos de estar bajo la influencia del alcohol.

El cantante se habría pasado de copas en un show en Monterrey TikTok: @dany.reyla

“Quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí. Que no les dejen llevar... qué vrg están hablando afuera. Importa qué es lo que hay desde dentro. Y cada quién sabe qué es lo que hay adentro de cada uno de nosotros. Y el que sea perfecto que tire la primera piedra. Monterrey, yo los amo. Y mis palabras van con h**v*s y con el corazón”.

Las palabras de Nodal generaron reacciones inmediatas y un fuerte debate, desplazando en cierta medida la atención sobre la colaboración con Ángela Aguilar.

Las críticas por el peinado y quién la defendió

Durante el concierto, Ángela Aguilar vistió de negro y lució su clásico cabello corto, con un peinado medio recogido que llamó la atención de los fans y usuarios de TikTok.

Al interpretar los temas Qué agonía y La chancla con Nodal, varios clips del momento se viralizaron, provocando una ola de comentarios sobre su estilo.

Ángela Aguilar ha publicado unas series de videos previo al inicio de su tour por EEUU. (Captura de pantalla)

En TikTok algunos usuarios comenzaron a cuestionar la elección de estilo de Ángela Aguilar:

“El peinado de Inti, qué impresión”

“Soy yo o ella está empezando a vestirse de negro como Cazzu”

“Todo copia sin pena alguna”

No obstante, también surgieron defensores de la cantante:

“Supéralo”

“Cada quien con su vida...”

“Ella siempre se ha peinado”

“Cada quien se peina y viste como se le dé la gana”