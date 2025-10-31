México

Así fue el sorpresivo encuentro de Belinda y Cher en Hollywood

La cantante mexicana y la leyenda del pop protagonizaron un encuentro lleno de glamour y complicidad, robándose todas las miradas y generando furor en redes sociales con su inesperada conexión en la alfombra roja

Por Armando Guadarrama

Belinda y Cher protagonizan un
Belinda y Cher protagonizan un encuentro viral en Hollywood durante la gala Masters of Light de Swarovski (Prensa Danna)

El reciente encuentro entre Belinda y Cher en Hollywood se convirtió en uno de los momentos más comentados en redes sociales, tras coincidir ambas artistas en la gala “Masters of Light” organizada por Swarovski para celebrar su 130 aniversario.

La presencia de la cantante mexicana, quien asistió como representante latinoamericana de la marca, atrajo la atención de los asistentes y de sus seguidores, que destacaron cada aspecto de su aparición, desde el vestido dorado diseñado especialmente para la ocasión hasta los accesorios y el maquillaje que completaron su imagen en West Sunset Boulevard.

La interacción entre Cher y Belinda no pasó desapercibida: la leyenda del pop estadounidense mostró una actitud cercana y afable, compartiendo risas y un abrazo con la artista mexicana. Este momento, que fue capturado en fotografías que rápidamente se viralizaron en plataformas como Instagram, Twitter y TikTok, consolidó la proyección internacional de Belinda y evidenció la conexión entre dos generaciones de figuras influyentes en la música pop.

El abrazo entre Cher y
El abrazo entre Cher y Belinda en West Sunset Boulevard se convierte en tendencia en redes sociales (Prensa Danna)

El impacto en redes sociales fue inmediato, con miles de “me gusta” y comentarios, y el encuentro se posicionó como trending topic, reflejando el alcance global de ambas intérpretes y la capacidad de la música para unir culturas.

La relación entre ambas artistas ya había tenido un antecedente en 2024, cuando colaboraron de manera virtual en una nueva versión de “DJ Play a Christmas Song”. Esta propuesta, que fusiona inglés y español, formó parte de la edición deluxe navideña del álbum de Cher y representó un hito en la carrera de Belinda, quien sumó su voz a la de una de las figuras más reconocidas del entretenimiento internacional.

El lanzamiento de esta colaboración, que se produjo en un año especialmente activo para la cantante mexicana, fue recibido como un reconocimiento al legado de Cher y como una muestra de la versatilidad de Belinda, capaz de integrarse en proyectos de alcance global y de carácter bilingüe.

La cantante mexicana Belinda deslumbra
La cantante mexicana Belinda deslumbra como representante latinoamericana en el 130 aniversario de Swarovski (Prensa Danna)

La repercusión de este encuentro y de la colaboración musical entre ambas artistas subraya la influencia de Belinda en el panorama internacional y el interés que despierta su trayectoria más allá del ámbito latinoamericano.

Al mismo tiempo, la iniciativa de Cher de adaptar su tema original y sumar nuevas voces a su repertorio confirma su vigencia y su capacidad para sorprender a sus seguidores con propuestas renovadas.

