Vinculan a proceso a los presuntos culpables de robar más de 400 mil pesos en una iglesia de Aguascalientes

Óscar “N” y Andrea “N”, supuestos responsables del robo a la casa parroquial de la iglesia “El Divino Niño”, Crédito: Fiscalía General del estado de Aguascalientes

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo la vinculación a proceso de dos personas señaladas por el robo a la casa parroquial de la iglesia “El Divino Niño”, ubicada en la colonia Lomas del Ajedrez, en Aguascalientes.

De acuerdo con información de la autoridad, Óscar “N” y Andrea “N” son investigados como probables responsables del delito de robo calificado en perjuicio de la Diócesis de Aguascalientes y de otra persona propietaria de objetos robados.

Según reportó la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, los hechos ocurrieron el 11 de octubre de 2025, cuando Andrea “N” supuestamente habría ingresado a una vivienda anexa al templo.

Fachada de la iglesia afectada con el robo, foto tomada hace 2 años. Crédito: Google maps

En los hechos, Andrea “N” presuntamente robó una caja fuerte que contenía aproximadamente 405 mil pesos en efectivo, así como tarjetas bancarias, llaves y otros objetos cuyo valor estimado asciende a 410 mil pesos en total.

La autoridad señaló que supuestamente el acceso al lugar del robo fue facilitado por Óscar “N”, empleado de la parroquia, quien proporcionó información y las llaves para que Andrea “N” pudiera cometer el robo.

Luego de la denuncia presentada por la Diócesis de Aguascalientes, la Agencia de Investigación Criminal llevó a cabo un cateo en una vivienda ubicada en el Fraccionamiento Cerro Alto, lugar donde se encontró la caja fuerte robada y bolsas con diversas cantidades de dinero.

Según medios locales, el dinero robado provenía de donativos recaudados durante las fiestas patronales en la localidad, y serían ocupados para solventar diversos gastos.

Sobre los presuntos culpables, se precisó que Óscar “N” fue localizado y arrestado en la ciudad de Aguascalientes, específicamente en el barrio La Estación.

Y en el caso de Andrea “N”, ya estaba presa en el Centro Penitenciario Estatal cuando se le notificó la vinculación a proceso. fuentes oficiales señalan que ella enfrenta otro proceso vinculado con delitos contra la salud.

El avance del proceso judicial quedó marcado por la decisión del Juez de Control, quien, luego de analizar los argumentos y pruebas expuestos por la Fiscalía en la primera audiencia, resolvió vincular a proceso a Óscar “N” y Andrea “N” por la presunta comisión del delito de robo calificado.

Como medida cautelar, se ordenó la prisión preventiva justificada para ambos, lo que implica que permanecerán privados de la libertad mientras se desarrolla la investigación. Esta orden también aplaca para Andrea “N” en caso de ser liberada de su otro proceso.

En cuanto a los próximos pasos del procedimiento, el juez determinó un plazo de dos meses como periodo para la investigación complementaria.

Durante este tiempo, la Fiscalía Estatal deberá recabar e integrar nuevos elementos probatorios con el objetivo de fortalecer el expediente y asegurar que los responsables rindan cuentas ante la justicia.

Este plazo es una etapa clave para recolectar testimonios, documentación y cualquier otro indicio que permita que los hechos investigados no queden sin sanción para los presuntos delincuentes.