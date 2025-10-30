México

Valor de cierre del dólar en México este 30 de octubre de USD a MXN

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Por Infobae Noticias

Guardar
La paridad peso-dólar ha estado
La paridad peso-dólar ha estado ligada históricamente. (Infobae)

En la última sesión el dólar estadounidense se pagó al cierre a 18,54 pesos mexicanos en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,26% si se compara con los 18,49 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En relación a los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula una subida 0,45%; pese a ello en el último año acumula aún una disminución del 8,73%.

Analizando este dato con el de días anteriores, sumó cuatro sesiones consecutivas en valores positivos. En los pasados siete días la volatilidad es claramente inferior a los números conseguidos para el último año (9,96%), mostrándose como un valor con menos cambios de lo esperado en este contexto.

Los pronósticos económicos para 2025

En el último año la
En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

Temas Relacionados

DólarPeso mexicanoTipo de cambiomexico-noticiasMexico EconomíaNoticias

Más Noticias

Detienen en Quintana Roo a autodefensas de Michoacán con armas de grueso calibre

Entre los detenidos figuran personajes y presuntos líderes como “El Gerry” p “Diablo”, quienes tenían posiciones notables en estos grupos de defensa comunitaria

Detienen en Quintana Roo a

“Todo comienza con un sueño”: Donovan Carrillo participará en el Congreso del Deporte de Guanajuato

La edición 18 del Congreso Internacional del Deporte reunirá a ponentes nacionales e internacionales

“Todo comienza con un sueño”:

Marina rescata a 28 menores de edad presuntamente privados de la libertad en altamar en México

Los 27 hombres y la mujer serán trasladados al puerto de Topolobampo, en el municipio de Ahome, Sinaloa

Marina rescata a 28 menores

Madre de Kimberly Moya, estudiante de CCH Naucalpan desaparecida en Edomex, pide indagar nexos con secta

Jaqueline Gonzáles exige a la Fiscalía del Estado de México una investigación exhaustiva sobre la desaparición de su hija

Madre de Kimberly Moya, estudiante

Senadores piden adaptar campañas informativas sobre cáncer de mama a lenguas originarias

La senadora Martha Lucía Micher propuso establecer una cartilla de salud específicamente para mujeres indígenas

Senadores piden adaptar campañas informativas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en Quintana Roo a

Detienen en Quintana Roo a autodefensas de Michoacán con armas de grueso calibre

Marina rescata a 28 menores de edad presuntamente privados de la libertad en altamar en México

Fuerzas federales incineran casi 2 toneladas de droga y más de 300 objetos ilícitos en Sinaloa

Enfrentamiento entre Marina y civiles armados deja un abatido y un herido en Culiacán, Sinaloa

Red internacional de tráfico de migrantes, con sede en Cancún, recibió sanciones de la OFAC y el Tesoro de EEUU

ENTRETENIMIENTO

Una llamada, 100 MDP y

Una llamada, 100 MDP y una transferencia fallida: las claves de la caída de Víctor Álvarez Puga y la fuga de Inés Gómez Mont

Mitos de Guadalajara en el panteón Belén: la leyenda de Nachito, el niño que murió por su miedo a la oscuridad

¿Qué pasó en La Granja VIP la mañana de hoy 30 de octubre?

Quién es el tercer eliminado de La Granja VIP, según encuesta

Peso Pluma recibe jersey del Atlas con oro de 14 kilates y causa polémica en redes: “Vale más la playera que el equipo”

DEPORTES

“Todo comienza con un sueño”:

“Todo comienza con un sueño”: Donovan Carrillo participará en el Congreso del Deporte de Guanajuato

México vs Italia: cuándo, a qué hora y dónde ver al tri femenil en el quinto partido del Mundial Sub-17

Liga MX: esto son árbitros confirmados para los duelos decisivos de la Jornada 16

Caminata histórica: Guadalajara busca Récord Guinness previo al Mundial 2026

“Vende tacos”: afición del Milan arremete contra Santi Gimenez por la falta de goles con el equipo