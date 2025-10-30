Stranger Things 5: Netflix revela el tráiler final de su última temporada e inicia la cuenta regresiva de su estreno en México

(Netflix)

La batalla definitiva por Hawkins está a punto de comenzar. Netflix reveló el tráiler final de la quinta y última temporada de Stranger Things, marcando el inicio de la cuenta regresiva para su estreno en México. El adelanto, acompañado por el tema “Who Wants to Live Forever” de Queen, anuncia una guerra total entre el mundo real y el Upside Down, en una despedida épica que promete cerrar con broche de oro uno de los fenómenos televisivos más importantes de la última década.

“Es la incursión definitiva. Encontraremos a Vecna y acabaremos con esto para siempre”, dice Mike Wheeler (Finn Wolfhard) en una de las escenas más impactantes del avance. La frase resume el tono de esta temporada: desesperación, sacrificio y un enfrentamiento final contra un enemigo que regresa más poderoso que nunca.

Una Hawkins en estado de sitio

Según explicaron los creadores Ross y Matt Duffer a Netflix Tudum, la historia arrancará “en medio del caos”, sin los habituales momentos de calma que solían abrir cada temporada. Tras su derrota en la entrega anterior, los héroes regresan a una ciudad completamente sitiada por el gobierno y bajo vigilancia militar.

“Sus movimientos están restringidos y hay cámaras por todas partes”, señaló Matt Duffer. El tráiler confirma esta atmósfera opresiva: soldados patrullando las calles, Demogorgons atacando y Eleven (Millie Bobby Brown) obligada a esconderse mientras el aniversario de la desaparición de Will revive los peores temores del grupo.

En una de las secuencias más escalofriantes, Vecna reaparece frente a Will Byers (Noah Schnapp) y le advierte: “William, vas a ayudarme… por última vez”. La escena confirma que el joven sigue conectado al enemigo, eje central del conflicto que definirá el destino de todos.

Reencuentros, heridas y nuevos rostros

El elenco original vuelve completo: Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke y más. Además, se suma Linda Hamilton, la legendaria Sarah Connor de Terminator, como una figura militar clave en la defensa de Hawkins.

Millie Bobby Brown adelantó que Eleven “está en modo guerrero” y que su única misión es proteger a sus amigos. Sadie Sink, en tanto, confesó que Max “ya no es la misma”, aunque sus compañeros “aún se aferran a un rastro de esperanza”.

Stranger Things - Temporada 5 (Captura de tráiler oficial)

Fechas de estreno y formato

La temporada 5 de Stranger Things contará con ocho episodios divididos en tres partes:

26 de noviembre: primeros cuatro capítulos

Navidad: tres episodios adicionales

31 de diciembre: episodio final de casi dos horas, disponible en Netflix y en más de 350 cines del mundo

La guerra contra Vecna ha comenzado. Hawkins se prepara para su última resistencia… y los fans también.