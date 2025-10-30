Quiénes son los operadores clave de la red de tráfico de migrantes vinculada al Cártel de Sinaloa y sancionada por EEUU

Los migrantes eran llevados del sur al norte del país por medio de su esquema criminal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este 30 de octubre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la Bhardwaj, una organización criminal dedicada al tráfico de personas, narcotráfico y lavado de dinero, con sede en Cancún, Quintana Roo.

El nombre de la empresa proviene del apellido del fundador, Vikrant Bhardwaj, quien es originario de la India y cuenta con nacionalidad mexicana.

Ruta utilizada por el el grupo criminal Bhardwaj.

Mediante un informe publicado por el departamento del tesoro, las autoridades informaron que los operadores claves de la organización son un ex policía de Quintana Roo y un empresario, quienes tendrían un papel estratégico en el trafico de migrantes.

Operadores clave de la Bhardwaj

Uno de los actores centrales dentro de la estructura de la empresa criminal es Jorge Alejandro Mendoza Villegas, alias Mendoza, identificado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) como un expolicía del estado de Quintana Roo,

Su trabajo, según autoridades, representa un eslabón clave en la red operativa de la Bhardwaj.

Mendoza, gracias a su experiencia y contactos previos, tiene acceso directo al Aeropuerto Internacional de Cancún, lo que le permite coordinar la llegada y salida de migrantes indocumentados.

Según información recopilada por las autoridades, desde 2020, Mendoza ha brindado apoyo logístico tanto a las actividades de tráfico de personas como a las operaciones de narcotráfico.

El otro operador clave en esta organización es José Germán Valadez Flores, también conocido como Valadez, quien, según lo difundido por las instituciones, ocupa una posición clave en la coordinación de las actividades operativas y logísticas de la red.

Valadez, descrito como empresario y narcotraficante, mantiene una colaboración estrecha con Vikrant Bhardwaj, el líder de la organización, lo que le permite influir directamente en las decisiones críticas para el funcionamiento de la estructura criminal.

Las autoridades estadounidenses señalan que José Germán Valadez Flores es responsable de facilitar el flujo de migrantes que llegan a Cancún, gestionando el ingreso de estas personas a través del soborno de funcionarios mexicanos corruptos.

A raíz de las recientes sanciones impuestas por la OFAC, todos los bienes e intereses pertenecientes a los individuos y entidades designados, localizados en territorio estadounidense o bajo dominio de personas estadounidenses, han quedado bloqueados.

Esta disposición implica que cualquier activo identificado debe ser reportado inmediatamente a la OFAC para su control y administración según la normativa vigente.

La medida alcanza tanto a los recursos financieros de los involucrados incluyendo a Vikrant Bhardwaj, José Germán Valadez Flores y Jorge Alejandro Mendoza Villegas, como a los intereses empresariales y patrimoniales de las 16 compañías involucradas.

Operador clave de la Bhardwaj fue señalado desde el 2020

Según reportes de medios locales, el nombre del ex policía Jorge Alejandro Mendoza Villegas ya estuvo señalado en el año 2020.

En aquel entonces, un ciudadano realizó denuncias en contra del Instituto Nacional de Migración de Quintana Roo, y entre esas, señaló que Jorge Alejandro Mendoza Villegas supuestamente tenía una credencial expedida por un grupo aeroportuario, el cual lo identificaba como subdirector de Área del Instituto Nacional de Migración, lo que le brindaba acceso a las instalaciones del aeropuerto.

Esta credencial, según el denunciante, la habría obtenido de manera ilícita.

Sobre estos datos, la denuncia del ciudadano concuerda con la sustitución de Ángel Ramírez Florescano, titular del INM de Quintana Roo en ese entonces, quien supuestamente fue retirado de su puesto por actos de corrupción.

La Bhardwaj y el Cártel de Sinaloa

Las autoridades estadounidenses han informado que la Bhardwaj mantiene vínculos directos con empleados del Cártel de Sinaloa, quienes proporcionan apoyo operativo a sus actividades delictivas.

Sin embargo, estos no son los únicos reportes que señalan al Cártel de Sinaloa como una organización que trafica personas.

En el año 2019, una investigación hecha por la agencia AP y reportada por Infobae México, mostraba un testimonio clave para entender ese negocio dentro del Cartel.

Manuel, un supuesto operador del Cártel de Sinaloa, el cual administraba las ganancias obtenidas por el tráfico de migrantes, afirmaba que la empresa criminal controlaba toda la frontera de Sonora con Arizona.