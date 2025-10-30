México

Mujeres con Bienestar Edomex 2025: qué personas ya no podrán registrarse y pertenecer al programa

El programa entrega a cada beneficiaria un apoyo económico bimestral de 2,500 pesos

Por César Márquez

Mujeres con Bienestar es una iniciativa impulsada por el Gobierno del Estado de México destinada a apoyar a personas en situación de vulnerabilidad (Gob. Edomex)

Mujeres con Bienestar es una iniciativa impulsada por el Gobierno del Estado de México destinada a apoyar a personas en situación de vulnerabilidad mediante un beneficio económico bimestral de 2,500 pesos.

Cabe indicar que además del monto en efectivo, las participantes obtienen acceso a servicios como seguro médico, tarifas preferenciales en transporte público y asesoría en materia financiera, legal y psicológica, entre otras prestaciones.

La meta del programa es mejorar los ingresos de mujeres que carecen de seguridad social y viven en condiciones de pobreza, combinando la entrega de recursos con un paquete integral de servicios para el bienestar.

Mujeres con Bienestar Edomex Programas Sociales (Gob. Edomex)

¿Qué personas de Mujeres con Bienestar ya no podrán registrarse ni pertenecer al programa?

La Secretaría de Bienestar informó que el programa tendrá una modificación clave. Se trata de la reducción del rango de edad para sus beneficiarias, que ahora será de 18 a 59 años de edad, sustituyendo el límite anterior que era de 62 años.

Ahora, las personas que ya no podrán registrarse ni pertenecer al programa Mujeres con Bienestar son aquellas que tengan de 60 años de edad en adelante.

En caso de tener alguna o aclaración sobre el programa, la Secretaría de Bienestar del Estado de México a puesto a disposición de las participantes la línea telefónica 55 9370 0924.

¿Cómo registrarse a Mujeres con Bienestar?

El proceso de registro se lleva a cabo directamente en la página oficial del programa https://mujeresconbienestar.gob.mx, ahí, las interesadas deberán ir a la opción “A” y seleccionar “Iniciar nueva solicitud”.

Después de esto, la aspirante recibirá un correo electrónico y SMS, con el detalle del lugar, fecha y hora donde se deberá presentar para continuar el proceso y realizar el registro presencial, donde la documentación e información serán sometidas a un proceso de validación.

Requisitos

  • Ser mujer y vivir en el Estado de México.
  • Tener entre 18 y 64 años de edad.
  • Presentar condición de pobreza y carencia por acceso a la seguridad social.
  • No ser beneficiaria de algún otro programa federal, estatal o municipal mediante el cual reciba apoyo monetario.

Si la solicitante es elegible al programa, le llegará nuevamente un mensaje a su correo electrónico y número celular registrados con el detalle del lugar, fecha y hora donde deberá presentarse por su tarjeta Mujeres con Bienestar, en la cual recibirá el apoyo de $2,500 pesos bimestrales.

