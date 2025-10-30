México

Metro CDMX y Metrobús hoy 30 de octubre: agilizan avance en Línea 3 tras reportes de usuarios

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Por Mariana L. Martínez,Mariana CamposyAnayeli Tapia Sandoval

.

03:51 hsHoy

Agilizan avance en Línea 3 tras quejas de usuarios

03:48 hsHoy

Esta es la última actualización del avance del Metrobús este 30 de octubre

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Por Omar López

Estas son las líneas del
Estas son las líneas del Metrobús con servicio regular. (CUARTOSCURO)

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo superado por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Leer la nota completa
19:54 hsAyer

Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 12, luego de realizar maniobras para retirar a una persona ajena al sistema, en zona de vías.

Respeta la línea de seguridad y por ningún motivo desciendas a las vías.

03:49 hsHoy

Metro CDMX

De acuerdo con información de las autoridades capitalinas, la mujer de alrededor de 40 años de edad habría fallecido en las instalaciones del subterráneo.

Avance en tiempo real de
Avance en tiempo real de las diversas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) capitalino. (TW Metro CDMX)
13:06 hsAyer

Metro CDMX

Avance en tiempo real de
Avance en tiempo real de las diversas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) capitalino. (TW Metro CDMX)
12:39 hsAyer

Metrobús CDMX

Servicio del Metrobús: cuáles son las estaciones cerradas en la última hora de este 30 de octubre

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Por Omar López

Estas son las líneas del
Estas son las líneas del Metrobús con servicio regular. (CUARTOSCURO)

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, siendo superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Leer la nota completa
11:31 hsAyer

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones hoy jueves 30 de octubre.

