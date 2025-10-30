Metro CDMX y Metrobús hoy 30 de octubre: agilizan avance en Línea 3 tras reportes de usuarios

.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones hoy jueves 30 de octubre.

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, siendo superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

De acuerdo con información de las autoridades capitalinas, la mujer de alrededor de 40 años de edad habría fallecido en las instalaciones del subterráneo.

Respeta la línea de seguridad y por ningún motivo desciendas a las vías.

Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 12, luego de realizar maniobras para retirar a una persona ajena al sistema, en zona de vías.

