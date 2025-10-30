Jóvenes Construyendo el Futuro: este es el único documento que debes presentar para recibir tu tarjeta del Bienestar

Los beneficiarios del programa podrán recoger su plástico y recibir su apoyo mensual de 8 mil 480 pesos

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2025 continúa brindando oportunidades laborales y de capacitación a miles de jóvenes en todo el país. Aunque la convocatoria más reciente ya concluyó, muchos de los nuevos beneficiarios se encuentran a la espera de recibir su tarjeta del Banco del Bienestar, el medio oficial para cobrar el apoyo económico mensual que otorga la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

De acuerdo con la información oficial del programa, el proceso de entrega se realiza de manera presencial y personalizada, por lo que los aprendices deben esperar la notificación oficial que indicará el lugar, fecha y hora en que deberán presentarse.

Esta comunicación puede llegar a través de correo electrónico, mensaje de texto o mediante la plataforma en línea de Jóvenes Construyendo el Futuro.

El documento indispensable para recoger la tarjeta

Para recibir la tarjeta del Bienestar, el único requisito que deberán presentar los beneficiarios es una identificación oficial vigente, la cual puede ser INE, pasaporte o cédula profesional. Este documento es fundamental, ya que permite verificar la identidad del aprendiz y garantiza que el plástico sea entregado al titular correcto.

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2025 ofrece capacitación y oportunidades laborales a miles de jóvenes, quienes esperan recibir su tarjeta del Banco del Bienestar para cobrar el apoyo mensual de la STPS

Las autoridades han reiterado que no se requiere ningún otro documento adicional y que la entrega se lleva a cabo sin intermediarios ni gestores. Cada participante deberá acudir personalmente a la sede asignada y únicamente en el horario establecido para evitar contratiempos.

¿Para qué sirve la tarjeta del Bienestar?

La tarjeta del Banco del Bienestar es el medio oficial a través del cual los jóvenes recibirán su apoyo económico mensual de 8 mil 480 pesos. Con ella, los beneficiarios podrán retirar efectivo en cajeros automáticos o ventanillas, así como realizar consultas de saldo sin costo en las sucursales de la institución.

Además del apoyo económico, el programa otorga a los aprendices una cobertura médica integral del IMSS, que incluye atención por enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo durante todo el periodo de capacitación, que puede extenderse hasta por 12 meses.

Mantente informado por canales oficiales

Las autoridades recomiendan a los jóvenes mantenerse atentos a los canales oficiales del programa para conocer cualquier actualización sobre la entrega de tarjetas o futuras convocatorias:

Sitio web: jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx

Facebook: Jóvenes Construyendo el Futuro

X (antes Twitter) e Instagram: @JovConFuturo

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2025 ofrece capacitación y oportunidades laborales a miles de jóvenes, quienes esperan recibir su tarjeta del Banco del Bienestar para cobrar el apoyo mensual de la STPS

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro busca impulsar la inclusión laboral y el desarrollo profesional de jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan, brindándoles una oportunidad para capacitarse, generar experiencia y construir un futuro más estable.