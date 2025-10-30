México

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: requisitos y documentos para inscribirse en diciembre y recibir más de 8 mil pesos

El programa abrirá en el último mes del año una nueva convocatoria para que más personas se integren

Por César Márquez

Guardar
Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá
Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá en el último mes del año una nueva convocatoria para que más personas se integren (Foto: Gobierno de México)

Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa social impulsado por el gobierno de México desde 2019 que busca ayudar a personas de 18 a 29 años de edad que no estudien ni trabajen a través de una capacitación laboral gratuita en cualquier centro de trabajo o empresa que participe.

Cada aprendiz que participa recibe un apoyo económico bimestral de 8 mil 480 pesos mediante la tarjeta Bienestar, así como seguro médico del IMSS que cubre enfermedades, riesgos de trabajo y maternidad.

La finalidad del programa es facilitar que los jóvenes puedan integrarse al mundo del trabajo formal, ya sea en el mismo centro de capacitación o en otros espacios.

Jóvenes Construyendo el Futuro es
Jóvenes Construyendo el Futuro es una iniciativa que va dirigida a personas de 18 a 29 años que no estudien ni trabajen (Foto: Gobierno de México)

Requisitos para inscribirse a Jóvenes Construyendo el Futuro en diciembre

El siguiente periodo de inscripciones a Jóvenes Construyendo el Futuro se realizará en el mes de diciembre, y para que los interesados puedan postularse necesitarán cumplir con los siguientes requisitos y documentos:

  • Tener entre 18 y 29 años
  • No estar trabajando ni estudiando al momento de la incorporación
  • Contar con identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio vigente
  • Subir fotografía y completar la ficha de registro en la plataforma

En caso de no ocupar un espacio, podrán intentarlo nuevamente en la siguiente apertura. Además, para cualquier duda o aclaración acerca del programa, se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales de Jóvenes Construyendo el Futuro que incluyen Facebook, Instagram y X (antes Twitter). Así como la línea telefónica 800 841 2020, con servicio de lunes a sábado en un horario de 8:00 a 21:00 horas.

Detalles de las capacitaciones de Jóvenes Construyendo el Futuro

Al concluir el año de formación, las personas participantes reciben un documento que certifica las competencias logradas durante el programa. Las actividades diarias, que varían entre cinco y ocho horas durante cinco días a la semana, se rigen por un plan creado por cada Centro de Trabajo según sus propias necesidades. En total, el esquema abarca nueve áreas distintas: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología y Salud.

Las empresas colaboradoras y los tutores encargados del seguimiento también son reconocidos por su contribución al compromiso social, lo que refuerza la relación entre el desarrollo profesional y la responsabilidad hacia la comunidad. De esta forma, la propuesta persigue preparar a los participantes mediante un enfoque global que se ajusta tanto a las demandas de los sectores productivos como al desarrollo personal y profesional.

Temas Relacionados

Jóvenes Construyendo el FuturoProgramas socialesProgramas para el BienestarCapacitaciones laboralesRegistrosmexico-noticias

Más Noticias

Quiénes son los operadores clave de la red de tráfico de migrantes vinculada al Cártel de Sinaloa y sancionada por EEUU

Un ex policía y un empresario, ambos mexicanos, son señalados como operadores claves de esta red criminal con sede en Cancún

Quiénes son los operadores clave

Puebla vs Cruz Azul, IA revela al ganador de la jornada 16

Predicción basada en datos, estilo de juego y rendimiento reciente anticipa quién dominará el duelo clave en el Estadio Cuauhtémoc

Puebla vs Cruz Azul, IA

Gustavo Adolfo Infante llama fracasado a Emiliano Aguilar: “Le mentó la madre a su papá”

El periodista cuestionó la forma en que el hijo de Pepe Aguilar enfrenta los retos de su carrera, sugiriendo que debería enfocarse más en su música y menos en las polémicas

Gustavo Adolfo Infante llama fracasado

Reforma sobre extorsión: Monreal justifica por qué propuso reducir penas a funcionarios públicos

El líder de morena señaló que no puede sancionarse con una mayor pena a la autoridad que omite, que al delincuente

Reforma sobre extorsión: Monreal justifica

ISSSTE 2025: estos trabajadores recibirán casi 15 mil pesos en vales, te contamos quiénes y cuándo

La medida fue bien recibida y reconocieron el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con este sector

ISSSTE 2025: estos trabajadores recibirán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estas son las empresas mexicanas

Estas son las empresas mexicanas ligadas al tráfico de migrantes y al Cártel de Sinaloa, sancionadas por EEUU

Detienen en Quintana Roo a autodefensas de Michoacán con armas de grueso calibre

Marina rescata a 28 menores de edad presuntamente privados de la libertad en altamar en México

Fuerzas federales incineran casi 2 toneladas de droga y más de 300 objetos ilícitos en Sinaloa

Enfrentamiento entre Marina y civiles armados deja un abatido y un herido en Culiacán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Adolfo Infante llama fracasado

Gustavo Adolfo Infante llama fracasado a Emiliano Aguilar: “Le mentó la madre a su papá”

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 30 de octubre

Reyli Barba regresa al Aditorio Nacional para celebrar 30 años: fecha y preventa para su tour “A Caballo”

Rosalía invita a Yeri Mua a escuchar su álbum LUX y ella da su opinión: “Es como tener un orgasmo”

Belinda y Mariana Treviño regresan a “Mentiras All Stars” con invitada de lujo: cuándo y dónde serán las funciones

DEPORTES

Una voz reconocida deja ESPN

Una voz reconocida deja ESPN y vuelve al centro de operaciones de TUDN

¿Quién será el campeón de goleo del Apertura 2025 de acuerdo a la IA?

Estas fueron las estrellas que felicitaron a Canelo Álvarez por sus 20 años se carrera

Serbia apuesta por un viejo conocido de la Liga MX para buscar el repechaje

“Todo comienza con un sueño”: Donovan Carrillo participará en el Congreso del Deporte de Guanajuato