Detienen en Puebla al presunto responsable del asesinato de un estadounidense: el objetivo era robarle su reloj

El detenido trabajaba en la joyería Torres, lugar donde la víctima compró un reloj antes de ser asesinado

Por Juan Castillo

Joaquín "N", ex trabajador de la joyería Torres quien presuntamente alertó sobre la compra de un reloj de lujo a sus cómplices. Crédito: Fiscalía General del Estado de Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que el martes 28 de octubre se detuvo a Joaquín “N”, quien presuntamente está relacionado con el homicidio de un ciudadano estadounidense, ocurrido el 4 de julio de este año en la plaza Solesta.

Sobre los hechos, fuentes oficiales informaron que derivado de algunos análisis realizados con tecnología e inteligencia, se llegó al supuesto de que el 4 de julio, Joaquín “N”, en ese entonces empleado de la joyería Torres, observó que la víctima, identificado como Stanley, compró un reloj de alta gama en ese establecimiento, el cual se encuentra ubicado en la plaza comercial Angelópolis.

Luego, según la hipótesis de la autoridad, el detenido informó a sus cómplices sobre los detalles de la adquisición y brindó instrucciones para la ejecución de un robo.

Sobre los hechos, las autoridades informaron que al salir de la joyería Torres, Stanley y su esposa cenaron en un restaurante de la Plaza Solesta, otro de los puntos de alto flujo para consumidores de bienes de lujo en Puebla.

Luego se dirigieron al estacionamiento de la plaza, donde de acuerdo con autoridades, fueron abordados por dos sujetos, quienes intentaron despojar a Stanley de su reloj de lujo.

Durante el asalto, la victima resultó herida por arma de fuego, sufriendo un impacto que le ocasionó la muerte.

Según fuentes oficiales, esta información resultó clave para la reconstrucción de los hechos que llevaron al homicidio del ciudadano estadounidense en el estacionamiento de Plaza Solesta.

La Plaza Solesta (lugar donde ocurrió el asesinato) y la Plaza Angelópolis (donde trabajaba Joaquín “N”) están ubicadas una frente a la otra y las separa la calle Osa Mayor.

La detención de Joaquín “N” se llevó a cabo 116 días después del asesinato de Stanley, delito por el cual es presunto culpable.

El detenido, según autoridades, quedó a disposición del Juez de Control, que definirá su situación jurídica, mientras que las investigaciones continúan para esclarecer todos los factores del caso y localizar a los demás posibles responsables.

El proceso judicial sigue su curso y la autoridad ministerial reafirmó el compromiso de agotar todas las líneas de investigación a fin de garantizar el acceso a la justicia para la víctima y sus familiares.

Estadounidense asesinado en Puebla

En ese entonces, medios locales identificaron a la victima como Stanley, un hombre de 35 años de edad, originario de Estados Unidos.

Según reportes, la preocupación por la seguridad ha resurgido entre miembros de la comunidad extranjera en Puebla tras el homicidio de Stanley, quien perdió la vida en una zona comercial de clase alta.

