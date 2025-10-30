México

Christian Nodal acude ante la Fiscalía por demanda de Universal Music

El cantante enfrenta una batalla legal por presunta falsificación de documentos

Por Cinthia Salvador

El cantante enfrentan una batalla
El cantante enfrentan una batalla legal por presunta falsificación de documentos. (Foto: @nodal)

El cantante de música regional mexicana Christian Nodal compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad de México durante los últimos días de octubre, como parte de su batalla legal con la disquera Universal Music por presunta falsificación de documentos. El proceso tomó nuevo impulso después de que la autoridad judicial formalizara el caso en septiembre de 2025, desencadenando la visita del artista a la sede ministerial.

El intérprete asistió a la FGR el pasado 27 de octubre, respaldado por un nuevo equipo legal, tras separarse de sus abogados anteriores. Durante esta comparecencia, sus representantes solicitaron acceso formal a la carpeta de investigación, etapa previa a la audiencia inicial, cuya fecha todavía aguarda fijación. De acuerdo al programa Sale el Sol informaron que esta reestructuración legal obedece a la confianza y expectativas del cantante respecto a la dirección de su defensa.

Todo comenzó cuando él y
Todo comenzó cuando él y su familia reclamó la titularidad de varias composiciones y grabaciones. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

El origen del conflicto se remonta a 2021, cuando Nodal, acompañado por sus padres, Jesús Jaime González Terrazas y Silvia Cristina Nodal Jiménez, emprendió acciones legales contra la multinacional Universal Music. La familia reclamó la titularidad de varias composiciones y grabaciones, considerando que los derechos correspondían al artista y no a la disquera.

Un año después, la empresa respondió con una contrademanda donde acusó a Nodal y su familia de presentar hasta 32 contratos supuestamente apócrifos, con firmas presuntamente falsas de un notario público, para respaldar la propiedad de los tres primeros álbumes del artista.

Desde entonces, la controversia escaló al ámbito penal. Por lo que el caso hasta ahora se encuentra bajo análisis judicial, generando expectativas sobre posibles consecuencias federales. El abogado de Universal Music afirmó que, si se comprueba la falsificación, las penas podrían oscilar entre cuatro y ocho años de prisión y multas económicas.

Nodal decidió cambiar a su
Nodal decidió cambiar a su equipo legal. (Captura de pantalla YouTube)

Los representantes de Nodal han reiterado la intención de revisar minuciosamente la documentación y han asegurado que continuarán trabajando en los mecanismos de defensa disponibles en el sistema judicial mexicano. Hasta el momento, Christian Nodal no ha emitido declaraciones públicas sobre el proceso.

Por su parte, Universal Music manifestó, a través de su equipo legal, disposición para alcanzar un acuerdo directo con el artista, con el objetivo de evitar una escalada del conflicto, según reportó el programa televisivo. El procedimiento legal permanece activo y se prevé que, en las próximas semanas, la FGR defina cuándo tendrá lugar la audiencia inicial, espacio donde Nodal deberá responder formalmente a las acusaciones del sello discográfico.

