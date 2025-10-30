Alfredo Adame arremete contra Manola Díez durante la nominación en La Granja VIP

Tras diversos roces en la convivencia dentro del reality, los actores pusieron fin a su amistad. (La Granja VIP)

Un intenso cruce de palabras marcó la más reciente Asamblea en La Granja VIP, donde Alfredo Adame y Manola Díez protagonizaron un enfrentamiento ante el resto de los participantes. El miércoles 29 de octubre, durante la Asamblea de nominaciones, Adame apuntó directamente hacia la actriz, sumándose a la tendencia mayoritaria del grupo y colocándola en la zona de nominados.

El momento crítico se vivió junto al fogatero, cuando Adame presentó una serie de reproches que rápidamente incrementaron la tensión. “Desde el primer momento que llegamos aquí decidiste mandarte sola, evadiste tus responsabilidades y te fuiste, nos dejaste botados en el establo al equipo de peones”, expresó el actor ante la mirada atenta de los demás integrantes de La Granja VIP.

Añadió que la actitud mostrada por Díez incluyó conflictos con varios compañeros y empleó calificativos como “narcisista, manipuladora, tóxica y mentirosa” durante su intervención.

Durante la nominación de Alfredo Adame, lanzó diversas críticas contra Manola. (Captura de pantalla TikTok)

Manola Díez, visiblemente afectada, respondió con argumentos que buscaron refutar los señalamientos de Adame. Entre lágrimas, sostuvo: “No soy una mentirosa porque bien sabes perfectamente bien, no seas cobarde, ya me dijiste palabras muy ofensivas como es tu costumbre (…) yo hice mi trabajo, yo sé que lo hice. Si no lo hice a tu altura o cómo tú querías... pero lo importante es que eres un mentiroso y un cobarde porque no aceptas delante de Fabiola lo que me pediste que hiciera”, arremetió.

La nominación colocó a Díez en una posición comprometida, al sumar nueve votos, lo que la ubicó en la placa junto a Lis Vega, Sergio Mayer Mori y Eleazar Gómez. La dinámica dejó claro que las polémicas internas continúan encendiendo la convivencia en el reality. A pesar del ambiente tenso, Manola aún cuenta con la posibilidad de librarse de la eliminación durante la próxima actividad que se llevará a cabo el jueves.

Finalmente, la tercera semana de nominaciones en La Granja VIP definió a sus candidatos para abandonar el reality tras una jornada marcada por decisiones estratégicas y reglas impuestas por el juego. Lis Vega, Sergio Mayer Mori, Manola Díez y Eleazar Gómez integran el grupo de concursantes que enfrentará la próxima eliminación.

La actriz arremetió también contra Adame.(Captura de pantalla TikTok)

Cabe señalar que hasta el momento, Manola ha sido la participante que ha sido nominada con más votos. De acuerdo con los resultados de la Asamblea de la noche del miércoles 30 de octubre, la actriz obtuvo un total de 9 puntos, lo cual significa que la gran mayoría de los granjeros buscan que Díez abandone el reality show.