El dólar se fortalece en México tras el anuncio del recorte de la tasa de interés de la FED

Este movimiento alivia parcialmente la presión sobre los activos emergentes y respalda el flujo hacia monedas de mayor rendimiento como el peso mexicano

Por Omar López

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

El dólar estadounidense se pagó al cierre a 18,47 pesos mexicanos en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,21% con respecto al dato de la sesión previa, cuando se situó en 18,43 pesos, reporta Dow Jones.

En relación a la última semana, el dólar estadounidense marca un ascenso 0,37%; por contra desde hace un año mantiene aún una bajada del 9,59%.

“La jornada dejó un mensaje de equilibrio y resiliencia: el peso mexicano mantuvo su estabilidad pese a la reducción de tasas en Estados Unidos, respaldado por su sólida posición en flujos de cartera, la disciplina monetaria del Banxico y una mejor perspectiva de riesgo externo. El desafío ahora será sostener esa fortaleza frente a una economía global que se desacelera, garantizando que México siga siendo un destino atractivo para la inversión productiva y financiera”, explica Felipe Mendoza, analista de mercados ATFX LATAM.

Con respecto a días anteriores, acumuló tres jornadas sucesivas de subida. La volatilidad de esta semana presentó un rendimiento visiblemente inferior a la volatilidad que reflejaron los datos del último año, lo que indica que su cotización está presentando menos cambios de lo previsible en estas fechas.

Los pronósticos económicos para 2025

En el último año la
En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

