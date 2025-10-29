México

Temblor en Guerrero hoy: se registra sismo de 4.0 de magnitud en Coyuca de Benítez

El sismo sucedió a las 23:04 horas, a una distancia de 28 km de Coyuca de Benítez y tuvo una profundidad de 49.3 km

Por Infobae Noticias

Guardar
El sismo ocurrió a las
El sismo ocurrió a las 23:04 hora del centro, según la información preliminar. (Infobae)

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de 4.0 de magnitud en el municipio de Coyuca de Benítez ubicado en Guerrero.

De acuerdo con la información oficial preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 23:04 de este 28 de octubre a 28 km al noreste de la ciudad y tuvo una profundidad de 49.3 km.

El lugar exacto donde ocurrió el temblor se ubica en las coordenadas 17.163 grados de latitud y -99.882 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por movimiento telúrico registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información dada a conocer por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

Además es importante precisar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita conocer cuándo ocurrirá un movimiento telúrico, explica el SSN.

México se encuentra en un contexto tectónico en el cual se presentan decenas de sismos todos los días, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo funciona la alerta sísmica

En muchas ocasiones, cuando ocurre un sismo, es común que se lance la pregunta de ¿por qué no sonó la alerta sísmica? es decir, ese sonido que advierte que se viene un movimiento telúrico lo que en muchas ocasiones da tiempo a la ciudadanía de resguardarse en un lugar seguro.

No siempre que ocurra un temblor se activa la alerta sísmica, sino que depende de varios factores.

Su funcionamiento depende de una red de sensores que, al detectar un sismo fuerte, emite una señal que utiliza ondas de radio, para alertar a las ciudades que tienen esta cobertura, con un tiempo variable de anticipación.

Son 96 los sensores de la alerta sísmica instalados desde Bahía de Banderas, en Jalisco, hasta el Istmo de Tehuantepec, incluyendo la región del Alto Balsas, en Guerrero, el sur de Puebla, así como el centro y norte de Oaxaca.

La cobertura de la alerta sísmica llega a ocho ciudades del país: Guadalajara, en Jalisco; Acapulco y Chilpancingo, en Guerrero; Morelia, en Michoacán, así como la ciudades capitales de Puebla, Colima, Oaxaca y, evidentemente, la Ciudad de México.

Es muy importante tener presente que si un temblor ocurre fuera de la zona de cobertura, el sistema no alertará. También que si el sismo sucede con epicentro cercano a alguna de las ciudades consideradas, el aviso podría llegar igual que las ondas sísmicas.

Es el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, (Cires) la institución que opera la Alerta Sísmica.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

SismoTemblor hoyServicio Sismológico Nacionalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Infidelidad, demandas y lucha por la custodia: así fue la relación entre Inés Gómez Mont y su exesposo Javier Díaz

Javier Díaz Bravo sostuvo una larga disputa por la custodia de sus cuatro hijos tras una separación marcada por la polémica

Infidelidad, demandas y lucha por

Jugada ganadora y resultado de los último sorteos del Chispazo de este 28 de octubre

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Jugada ganadora y resultado de

Sergio Mayer Mori pierde El Duelo ante Jawy y queda nominado en La Granja VIP

Hasta el momento dos celebridades se encuentran nominadas y en peligro de salir del reality

Sergio Mayer Mori pierde El

Guardias de la UNAM, bajo prisión preventiva por muerte de aficionado de Cruz Azul

Los presuntos implicados permanecerán recluidos hasta la próxima audiencia, en sonde se determinará si son vinculados a proceso

Guardias de la UNAM, bajo

Cómo se forma la amistad de Inés Gómez Mont y Galilea Montijo y por qué abstenerse de dar declaraciones

Detención de Álvarez Puga reaviva declaraciones pasadas de Galilea Montijo en cuanto a su amiga

Cómo se forma la amistad
MÁS NOTICIAS

NARCO

Guardia Nacional asegura presunta droga

Guardia Nacional asegura presunta droga y vapeadores al interior de una empresa de paquetería en Culiacán

A esto se dedica Guerreros Unidos, organización criminal involucrada en el caso Ayotzinapa

Policías investigados por robo de 180 kilos de cocaína promovieron amparos, asegura secretario de Seguridad de BC

Quién es “La Vara”, presunto líder de Guerreros Unidos detenido en Morelos

Detienen a mujer en Chihuahua con dosis de cocaína, fusiles y cinco vehículos robados

ENTRETENIMIENTO

Infidelidad, demandas y lucha por

Infidelidad, demandas y lucha por la custodia: así fue la relación entre Inés Gómez Mont y su exesposo Javier Díaz

Sergio Mayer Mori pierde El Duelo ante Jawy y queda nominado en La Granja VIP

Cómo se forma la amistad de Inés Gómez Mont y Galilea Montijo y por qué abstenerse de dar declaraciones

¿Murió Leticia Calderón? La actriz reaparece tras fuertes rumores sobre su fallecimiento

Eugenia León cerrará Feria del Tlacoyo 2025 en Edomex con concierto

DEPORTES

Guardias de la UNAM, bajo

Guardias de la UNAM, bajo prisión preventiva por muerte de aficionado de Cruz Azul

El consejo de Juan Manuel Márquez al Pitbull Cruz rumbo a su pelea contra Lamont Roach: " Tiene que llevar una estrategia buena"

Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, aparece tras supuesta orden de aprehensión

Este sería el costo del jersey de la selección mexicana inspirada en Francia 98 que usarían en el Mundial 2026

Blue Demon Jr. sufre accidente automovilístico en CDMX, está en terapia intensiva