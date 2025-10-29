México

Suman más casos de adolescentes desaparecidas en Edomex

Activan Alerta Amber por diversos casos registrados en municipios mexiquenses

Por Jorge Contreras

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) activó diversas Alertas Amber para localizar a más adolescentes que han sido reportados como desaparecidos en distintos municipios de la entidad, lo que ha generado preocupación entre habitantes y autoridades debido al aumento de estos casos.

A través de la cuenta oficial en X, @FiscaliaEdomex, las autoridades pidieron el apoyo de la ciudadanía para difundir la información e intentar ubicar a las y los menores que, de acuerdo con los reportes preliminares, salieron de sus domicilios y desde entonces se desconoce su paradero.

Adolescentes desaparecidas

El primer caso corresponde a Emilia Natalia Domínguez Villanueva, de 15 años, quien desapareció en Ecatepec de Morelos. De acuerdo con la ficha de búsqueda, la adolescente salió de su domicilio sin que hasta ahora se tenga información sobre su ubicación. Su familia teme que su integridad pueda encontrarse en riesgo.

En Ixtapaluca, la Fiscalía informó sobre la desaparición de Katerine Yesenia Cruz Hernández, de 13 años. La menor salió el pasado 25 de octubre a una tienda cercana, pero ya no regresó a su hogar. Desde ese momento, no se sabe nada de ella.

Otro caso es el de Clara Acevedo Campos, joven de 16 años que fue vista por última vez el 19 de octubre, cuando salió de su vivienda en el municipio de Toluca. Sus familiares han señalado que su desaparición fue repentina y desconocen si enfrentaba alguna situación que pudiera haberla puesto en peligro.

Asimismo, se pidió apoyo para localizar a Akira Renata Espino Esquivel, adolescente de 14 años desaparecida desde el 23 de octubre de 2024 en Cuautitlán Izcalli. Según la información difundida, salió de su casa sin comunicar su destino, por lo que existe preocupación por su estado.

Se suman dos casos de dos varones

Además de las adolescentes mencionadas, también se busca a dos menores de sexo masculino. El primero es Mario Eduardo Martínez Lemus, de 17 años, desaparecido en Otumba el 24 de octubre después de salir de su domicilio. Su familia señala que no tenía planes de ir lejos ni ha mantenido contacto desde entonces.

El último caso reportado es el de Yohan Alexis Jiménez Hernández, de 15 años, quien fue visto por última vez el 23 de octubre en el municipio de Nextlalpan, cuando salió de su casa y no volvió.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a comunicarse con la Fiscalía del Estado de México en caso de contar con información que pueda ayudar a la localización de cualquiera de los menores. Recordaron que las primeras horas tras la desaparición son cruciales para dar con su paradero y salvaguardar su integridad.

