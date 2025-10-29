México

Sergio Mayer Mori pierde El Duelo ante Jawy y queda nominado en La Granja VIP

Hasta el momento dos celebridades se encuentran nominadas y en peligro de salir del reality

Por Cinthia Salvador

Sergio Mayer Mori se convirtió en el segundo nominado de la semana. (La Granja VIP)

El reality La Granja VIP sumó un giro a su tercera semana con la nominación de Sergio Mayer Mori después de perder una exigente competencia contra Jawy Méndez. En el episodio transmitido la noche del martes 28 de octubre, los participantes midieron habilidades físicas y estratégicas a instancias de La Bea, quien ejerce el rol de Capataz.

La dinámica enfrentó a Jawy y Mayer Mori en una prueba basada en cortar bloques de madera y ensamblar piezas en un tótem, con reglas que exigieron tanto fuerza como velocidad. Desde los primeros movimientos Jawy demostró dominio, y finalizó el reto antes que su adversario, lo que determinó la nominación automática del cantante.

“El granjero es Jawy (...) Lo pensé mucho, me costó trabajo y justo yo me guié en que los otros ya habían pasado por ese duelo y lo más justo es que él fuera (...) El peón que va al duelo es Sergio Mori”, declaró La Bea.

Sergio y Jawy se enfrentaron en un duelo de habilidad y destreza. (Captura de pantalla TikTok La Granja VIP)

La autoridad y responsabilidad de designar a los competidores de la noche recayó sobre la Capataz. La comediante comunicó previamente a los involucrados la decisión de asignarles el duelo directo, hecho que marcó la jornada y definió el rumbo de los próximos días en la competencia. Al finalizar la prueba, Mayer Mori quedó incluido en la lista de nominados junto con Lis Vega para abandonar el formato televisivo.

“Perdí, te lo juro. Era serruchar 3 maderas de este vuelo... En serio”, reveló el hijo de Bárbara Mori a sus compañeros.

El sistema de La Granja VIP contempla que los nominados sean seleccionados mediante el voto abierto de la Asamblea, en el que cada participante indica cara a cara quién debe quedar en riesgo de eliminación. Las dos personas más mencionadas pasan a la nominación semanal, proceso que añade tensión y estrategia al desarrollo del programa.

Durante el jueves se desarrollará la fase denominada “La Salvación”, instancia en la que uno de los aspirantes tendrá la oportunidad de salir de la lista de nominados. Quien lo logre accederá a “La Traición”, beneficio que permite reemplazar a un compañero en riesgo por otro competidor que aún no había sido nominado, decisión que puede modificar el esquema del juego rumbo al viernes.

Hasta el momento dos famosos se encuentran nominados: Lis Vega y Sergio Mayer Mori. (Captura de pantalla TikTok La Granja VIP)

Peones de la tercera semana

  • Omahi
  • Sergio Mayer Mori
  • Eleazar Gómez
  • Kike Mayagoitia

Participantes que permanecen en La Granja VIP 2025

  1. Alfredo Adame
  2. Jawy Méndez
  3. Kim Shantal
  4. Alberto del Río “El Patrón”
  5. César Doroteo “Teo”
  6. Manola Díez
  7. Kike Mayagoitia
  8. Lis Vega
  9. Omahi
  10. Eleazar Gómez
  11. La Bea
  12. Sergio Mayer Mori
  13. Fabiola Campomanes
  14. Lola Cortés

