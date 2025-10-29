México

Se registra sismo de 4.1 de magnitud en Cuitláhuac, Veracruz

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Por Infobae Noticias

Guardar
La información preliminar señala que
La información preliminar señala que el sismo ocurrió a las 19:56 hora del centro. (Infobae)

Cuitláhuac fue el epicentro de un sismo de magnitud 4.1 que sorprendió este 28 de octubre a los habitantes del estado de Veracruz a las 19:56 horas.

El temblor se registró 43 km al suroeste de la ciudad y tuvo una profundidad de 5 km, de acuerdo con la información preliminar del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

La zona exacta donde ocurrió el sismo se ubica en las coordenadas 18.438 grados de latitud y -96.844 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por temblor registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información dada a conocer por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

Además es importante señalar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita saber cuándo pasará un movimiento telúrico, explica el SSN.

México se encuentra en un contexto tectónico en el cual se registran decenas de sismos todos los días, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las diferentes formas de medir un mismo fenómeno

Incluso si ocurren a la misma distancia de una ciudad, no todos los sismos provocan el mismo tipo de sacudida, ya que la intensidad del movimiento varía según diferentes factores como el tipo de suelo, la distancia al epicentro, la atenuación sísmica, es decir, cómo se disipa la energía del sismo y otras variables geológicas.

Para analizar estos fenómenos, México cuenta con dos sistemas fundamentales, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) y la Red Acelerográfica Nacional del Instituto de Ingeniería de la máxima casa de estudios del país. El primero se encarga de medir la magnitud y ubicar el epicentro de los sismos, mientras que el segundo se especializa en registrar cómo se comportan las aceleraciones del suelo durante sismos de gran magnitud.

El doctor Jorge Aguirre González, coordinador de Ingeniería Sismológica del Instituto de Ingeniería de la UNAM, señala que caracterizar el efecto de sitio, que se refiere al fenómeno de cómo responde el terreno ante un sismo, es fundamental, ya que no todos los suelos amplifican o atenúan el movimiento de la misma forma. De hecho, según datos de la propia universidad, existen alrededor de 20 formas diferentes para calcular la magnitud de un sismo, lo que permite a los científicos obtener mediciones más precisas y útiles para la ingeniería y la protección civil.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

SismoTemblor hoyServicio Sismológico Nacionalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Qué le pasa a tu cuerpo si comes avena en ayunas durante una semana

Incluir este cereal en tu alimentación puede provocar cambios positivos en tu organismo

Qué le pasa a tu

Pan de muerto en taza y microondas; en solo pocos minutos puedes preparar este tradicional antojo

Es posible realizar esta mini repostería preservando el sabor similar a la receta original

Pan de muerto en taza

Este sería el costo del jersey de la selección mexicana inspirada en Francia 98 que usarían en el Mundial 2026

Se espera que el Tri estrene el nuevo uniforme antes de que termine el 2025 en su última fecha FIFA

Este sería el costo del

Quién es “La Vara”, presunto líder de Guerreros Unidos detenido en Morelos

José Antonio “N” fue señalado por liderar a “Los Acapulco”, una filial de “Guerreros Unidos” presuntamente dedicada a delinquir en Morelos

Quién es “La Vara”, presunto

El ranking de lo más visto en Disney+ México para disfrutar acompañado

Disney+ busca mantenerse en el agrado de sus usuarios a través de estas narrativas

El ranking de lo más
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a mujer en Chihuahua

Detienen a mujer en Chihuahua con dosis de cocaína, fusiles y cinco vehículos robados

Decomisan armas blancas y drogas tras cateo sorpresa en el Centro Penitenciario Varonil de Tanivet en Oaxaca

Autoridades detienen en Morelos a “La Vara”, presunto líder criminal de Guerreros Unidos

Vinculan a proceso a presuntos responsables de dejar un cuerpo decapitado, hallado dentro de un auto en Sonora

Sentencian a “El 15”, líder del Cártel de Sinaloa detenido antes de entrar a una clínica para cambiarse el rostro

ENTRETENIMIENTO

Ranking Spotify en México: top

Ranking Spotify en México: top 10 de los podcasts con más reproducciones

Los mejores memes de mexicanos que dejó el estreno de “Berghain”, el nuevo single de Rosalía

Aldo de Nigris encara a Sergio Mayer tras salir de La Casa de los Famosos 3: “No es la forma”

Cuál es el sueldo de Sergio Mayer, el diputado que fue criticado por acudir a La Granja VIP

Aldo de Nigris y Elaine Haro protagonizan pelea y coqueteo en video de El Bogueto y Xavi

DEPORTES

Blue Demon Jr. sufre accidente

Blue Demon Jr. sufre accidente automovilístico en CDMX, está en terapia intensiva

Por qué Chaco Giménez culpó al Turco Mohamed de la lesión de Alexis Vega

Andrés Guardado cambia de cancha, inicia su carrera como DT en el Betis

¿Cuánto gana en el club León James Rodríguez, jugador colombiano que no seguirá para el siguiente torneo?

Qué equipos de la Liga MX buscarían a James Rodríguez en caso de no renovar con el club León