Rescatan a 14 colombianas víctimas de trata de personas en Quintana Roo, habrían sido “enganchadas por una amiga”

Fueron engañadas con una oferta de trabajo (FGE Quintana Roo)

Un total de 14 mujeres de origen colombiano fueron rescatadas por elementos de seguridad de Quintana Roo debido a que fueron identificadas como posibles víctimas del delito de trata de personas en al modalidad de prostitución.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo detalló que los agentes rescataron a las mujeres durante dos cateos.

En la primera revisión, elementos de la Fiscalía estatal acudieron a un inmueble que al parecer funcionaba como “casa de citas” y al cual de manera constante llegaban hombres en autos y se llevaban a mujeres del sitio para regresarlas horas después.

Una “amiga” colombiana las habría enganchado

Fue en el primer cateo que fueron halladas seis mujeres colombianas, quienes llegaron a Cancún con la promesa de conseguir trabajo bien remunerado. Sin embargo, fueron retenidas y obligadas a trabajar.

Las mujeres habrían sido "engañadas por una amiga" de su país Crédito: X/@FGEQuintanaRoo

Las primeras investigaciones de las autoridades establecen que las mujeres fueron contactadas "por una amiga" de Colombia, quien mencionó una agencia que ofrecía buenos sueldos. La falta de oportunidades las empujó a aceptar la oferta.

Además, la mujer solicitó fotografías de ellas en ropa interior y tras esto viajaron a Cancún con boletos adquiridos por la mujer encargada de la agencia. Las mujeres fueron recogidas en un vehículo y llevadas a un departamento en Playa del Carmen, además de que les retiraron sus pasaportes.

“Les informan que tenían una deuda de 120 mil pesos, por lo que deberían prestar servicios sexuales”, destaca el informe de las autoridades.

La Fiscalía de de Quintana Roo detalla que por cada servicio sexual que realizaban únicamente se quedaban con 100 pesos, además de que debían juntar para cubrir los gastos del arrendamiento del departamento.

Parte delas acciones de los agentes (FGE Quintana Roo)

Incluso, si las mujeres no pagaban se les aplicaba una multa de 400 pesos, además de que los gastos por enfermedad o la adquisición de artículos de uso personal incrementaban la deuda.

“Las colombianas eran vigiladas día y noche, a través de cámaras instaladas en el departamento en el que vivían. La encargada de la agencia tiene varios domicilios en Playa del Carmen, donde localizaron a ocho femeninas más”, se puede leer en el informe.

No tenían permitido dejar del departamento, únicamente salían para llegar con clientes o adquirir artículos en una tienda cercana.

El rescate de las mujeres colombianas fue realizado por elementos de la Fiscalía estatal junto con miembros de la Guardia Nacional, fueron llevadas a rendir su declaración y se dará aviso al Consulado de Colombia y al Instituto Nacional de Migración.