Qué pasa hoy 29 de octubre en CDMX: movilizaciones, rodadas ciclistas y festivales de Día de Muertos

A pesar de la suspensión del Mega Bloqueo de transportistas, se realizó una marcha en Coyoacán por remplaquetamiento de unidades

La Ciudad de México registra hoy martes 29 de octubre una amplia agenda de movilizaciones sociales, de acuerdo al reporte oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).

La jornada contempla 18 concentraciones, cinco marchas, una caravana, 11 eventos de esparcimiento y nueve rodadas ciclistas.

En la alcaldía Cuauhtémoc, a partir de las 16:00 horas, el Sindicato de Trabajadores de la UNAM marchará desde la glorieta “La Joven de Amajac” rumbo al Zócalo capitalino, solicitando un aumento salarial del 20 por ciento y medidas que fortalezcan la universidad pública. Se espera la llegada de hasta 3 mil personas, incluyendo transporte de manifestantes en autobuses.

Bloqueo en Calzada Vallejo por caravana de operadores de grúas

De manera simultánea, se reporta un bloqueo sobre Calzada Vallejo, a la altura de Plaza Vía Vallejo, provocado por una caravana de operadores de grúas que se dirigen hacia el centro de la Ciudad de México.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) encapsularon a un grupo de operadores de grúas que se dirigían en caravana hacia el Centro de la Ciudad de México, con el objetivo de impedir su avance y evitar mayores afectaciones a la vialidad.

La medida provocó tensión en la zona, donde continúa la presencia de manifestantes y policías, así como congestión vehicular en ambos sentidos. Se recomienda a los automovilistas utilizar vías alternas como Avenida de los Cien Metros y Circuito Interior.

Marcha de transportistas en Coyoacán exige remplaquetamiento

Desde las 09:00 horas, un grupo de transportistas provenientes de distintas regiones del país marchó desde Indios Verdes hacia la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, ubicada en Av. Universidad y Miguel Ángel de Quevedo, en la alcaldía Coyoacán.

Los manifestantes exigen el remplaquetamiento de sus unidades, trámite que aseguran les fue prometido hace más de un año. Además, denuncian que al no contar con placas oficiales son víctimas de extorsión por parte de autoridades federales, estatales y municipales.

Con un aforo estimado de 500 personas, los transportistas advirtieron que podrían instalar un plantón permanente hasta obtener una respuesta satisfactoria de las autoridades, de acuerdo con información de Fuerza Informativa Azteca.

Protesta de jueces y magistrados en CDMX

La mañana de hoy martes 29 de octubre, un grupo de jueces y magistrados se manifestó frente al Órgano de Administración Judicial en la Ciudad de México para exigir el pago de sus liquidaciones, compromiso que —aseguran— se les prometió tras declinar su participación en el proceso de elección judicial.

La protesta ha generado un cierre vial sobre Avenida Revolución, en dirección norte, a la altura de Río San Ángel, lo que afecta la circulación en la zona. Autoridades informaron que una comisión de los inconformes será recibida a las 11:30 horas para entablar diálogo y buscar una solución al conflicto.

Rodadas ciclistas programadas

Las rodadas ciclistas forman parte de la agenda del día. Destacan:

“Libertad en Bici” en Iztapalapa a las 07:45 horas, rumbo a la Plaza de las Tres Culturas (aforo: 20 personas).

“Rodada por la Paz y contra las Adicciones” en Azcapotzalco a las 18:20 horas (aforo: 30 personas).

“Del Terror - Azcapobike” en Iztapalapa a las 19:45 horas, con destino al Festival de Luces en Reforma y Zócalo (aforo: 20 personas).

Estas actividades se suman a otras rodadas recreativas en distintas alcaldías, promoviendo la movilidad sustentable y la convivencia comunitaria.

Eventos culturales y festivales de Día de Muertos

La celebración de Día de Muertos también concentra gran parte de la atención en la capital:

Ofrenda Monumental en el Zócalo de la Ciudad de México, abierta durante todo el día entre el Paseo de la Reforma, el Ángel de la Independencia y la Estela de Luz (aforo: 30 mil personas).

Exhibición de Alebrijes Monumentales , en el mismo corredor cultural, hasta el 31 de octubre (aforo: 3 mil visitantes diarios).

Festival de Flores de Cempasúchil, en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones WTC, del 28 al 30 de octubre (aforo: mil personas).

Otros eventos destacados incluyen presentaciones artísticas en el Teatro Telcel, Frontón México y el Auditorio Nacional, así como rodadas ciclistas recreativas que combinan cultura y deporte.

La Secretaría de Movilidad dio a conocer la realización de diversos eventos en la CDMX

Recomendaciones de movilidad para la ciudadanía

La SSC-CDMX recomienda a la ciudadanía planear sus rutas de transporte y tomar precauciones ante posibles cierres viales y concentraciones masivas, principalmente en las alcaldías de Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Gustavo A. Madero y Azcapotzalco.

Este 29 de octubre, la capital combina protesta social, cultura y tradición, reflejando la pluralidad y el dinamismo de la Ciudad de México, donde los ciudadanos participan activamente en la vida pública y cultural, desde la defensa de derechos laborales hasta la celebración de las festividades de Día de Muertos.