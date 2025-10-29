México

Qué pasa hoy 29 de octubre en CDMX: movilizaciones, rodadas ciclistas y festivales de Día de Muertos

A pesar de la suspensión del Mega Bloqueo de transportistas, se realizó una marcha en Coyoacán por remplaquetamiento de unidades

Por Lorna Huitrón

Guardar
A pesar de la suspensión
A pesar de la suspensión del Mega Bloqueo de transportistas, se realizó una marcha en Coyoacán por remplaquetamiento de unidades

La Ciudad de México registra hoy martes 29 de octubre una amplia agenda de movilizaciones sociales, de acuerdo al reporte oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).

La jornada contempla 18 concentraciones, cinco marchas, una caravana, 11 eventos de esparcimiento y nueve rodadas ciclistas.

En la alcaldía Cuauhtémoc, a partir de las 16:00 horas, el Sindicato de Trabajadores de la UNAM marchará desde la glorieta “La Joven de Amajac” rumbo al Zócalo capitalino, solicitando un aumento salarial del 20 por ciento y medidas que fortalezcan la universidad pública. Se espera la llegada de hasta 3 mil personas, incluyendo transporte de manifestantes en autobuses.

Bloqueo en Calzada Vallejo por caravana de operadores de grúas

De manera simultánea, se reporta un bloqueo sobre Calzada Vallejo, a la altura de Plaza Vía Vallejo, provocado por una caravana de operadores de grúas que se dirigen hacia el centro de la Ciudad de México.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) encapsularon a un grupo de operadores de grúas que se dirigían en caravana hacia el Centro de la Ciudad de México, con el objetivo de impedir su avance y evitar mayores afectaciones a la vialidad.

La medida provocó tensión en la zona, donde continúa la presencia de manifestantes y policías, así como congestión vehicular en ambos sentidos. Se recomienda a los automovilistas utilizar vías alternas como Avenida de los Cien Metros y Circuito Interior.

Marcha de transportistas en Coyoacán exige remplaquetamiento

Desde las 09:00 horas, un grupo de transportistas provenientes de distintas regiones del país marchó desde Indios Verdes hacia la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, ubicada en Av. Universidad y Miguel Ángel de Quevedo, en la alcaldía Coyoacán.

Los manifestantes exigen el remplaquetamiento de sus unidades, trámite que aseguran les fue prometido hace más de un año. Además, denuncian que al no contar con placas oficiales son víctimas de extorsión por parte de autoridades federales, estatales y municipales.

Con un aforo estimado de 500 personas, los transportistas advirtieron que podrían instalar un plantón permanente hasta obtener una respuesta satisfactoria de las autoridades, de acuerdo con información de Fuerza Informativa Azteca.

Protesta de jueces y magistrados en CDMX

La mañana de hoy martes 29 de octubre, un grupo de jueces y magistrados se manifestó frente al Órgano de Administración Judicial en la Ciudad de México para exigir el pago de sus liquidaciones, compromiso que —aseguran— se les prometió tras declinar su participación en el proceso de elección judicial.

La protesta ha generado un cierre vial sobre Avenida Revolución, en dirección norte, a la altura de Río San Ángel, lo que afecta la circulación en la zona. Autoridades informaron que una comisión de los inconformes será recibida a las 11:30 horas para entablar diálogo y buscar una solución al conflicto.

Rodadas ciclistas programadas

Las rodadas ciclistas forman parte de la agenda del día. Destacan:

  • “Libertad en Bici” en Iztapalapa a las 07:45 horas, rumbo a la Plaza de las Tres Culturas (aforo: 20 personas).
  • “Rodada por la Paz y contra las Adicciones” en Azcapotzalco a las 18:20 horas (aforo: 30 personas).
  • “Del Terror - Azcapobike” en Iztapalapa a las 19:45 horas, con destino al Festival de Luces en Reforma y Zócalo (aforo: 20 personas).

Estas actividades se suman a otras rodadas recreativas en distintas alcaldías, promoviendo la movilidad sustentable y la convivencia comunitaria.

Eventos culturales y festivales de Día de Muertos

La celebración de Día de Muertos también concentra gran parte de la atención en la capital:

  • Ofrenda Monumental en el Zócalo de la Ciudad de México, abierta durante todo el día entre el Paseo de la Reforma, el Ángel de la Independencia y la Estela de Luz (aforo: 30 mil personas).
  • Exhibición de Alebrijes Monumentales, en el mismo corredor cultural, hasta el 31 de octubre (aforo: 3 mil visitantes diarios).
  • Festival de Flores de Cempasúchil, en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones WTC, del 28 al 30 de octubre (aforo: mil personas).

Otros eventos destacados incluyen presentaciones artísticas en el Teatro Telcel, Frontón México y el Auditorio Nacional, así como rodadas ciclistas recreativas que combinan cultura y deporte.

La Secretaría de Movilidad dio
La Secretaría de Movilidad dio a conocer la realización de diversos eventos en la CDMX

Recomendaciones de movilidad para la ciudadanía

La SSC-CDMX recomienda a la ciudadanía planear sus rutas de transporte y tomar precauciones ante posibles cierres viales y concentraciones masivas, principalmente en las alcaldías de Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Gustavo A. Madero y Azcapotzalco.

Este 29 de octubre, la capital combina protesta social, cultura y tradición, reflejando la pluralidad y el dinamismo de la Ciudad de México, donde los ciudadanos participan activamente en la vida pública y cultural, desde la defensa de derechos laborales hasta la celebración de las festividades de Día de Muertos.

Temas Relacionados

bloqueosmovilizacionesremplaquetamientoplantonesrodadas ciclistastransportistasCDMXCoyoacánmexico-noticias

Más Noticias

Mariel Sánchez Martínez hace historia en la Aviación Naval mexicana, es la primera instructora de vuelo

Por primera vez en 82 años, una oficial de la Armada logra el reconocimiento como instructora de vuelo

Mariel Sánchez Martínez hace historia

Cómo los desarrollos urbanos pueden reducir la huella ecológica en México

Greenpeace y Grupo Safe colaboran para impulsar ciudades más limpias, combinando tecnología, movilidad sostenible e infraestructura verde

Cómo los desarrollos urbanos pueden

Enfrentamiento afuera de depósito cervecero de Sinaloa deja un muerto y un herido

Presuntamente, un grupo armado a bordo de una camioneta disparó contra civiles que respondieron el fuego; la agresión duró alrededor de 20 minutos

Enfrentamiento afuera de depósito cervecero

“Un ejemplo de esperanza”: así avanza la recuperación de la Jazlyn, bebé sobreviviente a explosión de pipa de gas en Iztapalapa

A mes y medio de su traslado a Galveston, Texas, la bebé Jazlyn muestra avances notables en su recuperación, tras sobrevivir a la explosión de una pipa que cobró la vida de su abuela

“Un ejemplo de esperanza”: así

Popocatépetl registró 29 exhalaciones las últimas 24 horas

Al ser un volcán activo y uno de los de mayor riesgo en todo México, el estado del Popocatépetl es de principal importancia para pobladores de zonas vecinas en Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl registró 29 exhalaciones las
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento afuera de depósito cervecero

Enfrentamiento afuera de depósito cervecero de Sinaloa deja un muerto y un herido

Exfuncionario de Omar Fayad enfrenta nueva acusación de corrupción; suma cuatro procesos legales en Hidalgo

Fiscalía de la CDMX confirma detención de Simón “N”, exsubsecretario de Planeación Turística de México

FGR asegura tractocamión con más de 13 toneladas de sustancias y precursores químicos en Durango | Video

Quiénes son Los Originales de San Juan, grupo que podría ir a prisión por cantar corridos en la Feria de Apatzingán 2025

ENTRETENIMIENTO

Quién es Mayito, el hijastro

Quién es Mayito, el hijastro de Inés Gómez Mont, y cuál es su vínculo con Víctor Manuel Álvarez Puga

“No he logrado sanar”: Bertha, hermana de Octavio Ocaña, recuerda al actor de ‘Vecinos’ en su aniversario luctuoso

Tras la detención de Víctor Álvarez Puga y localización de Inés Gómez Mont: ¿Dónde estarían sus hijos?

La Granja VIP en vivo hoy 29 de octubre: los granjeros temen castigo por la irresponsabilidad de los peones

ICE encuentra a Inés Gómez Mont con Víctor Álvarez Puga durante su detención: Luis Chaparro revela el futuro de la exconductora

DEPORTES

Agenda NFL: todos los partidos

Agenda NFL: todos los partidos de futbol americano de la Semana 9

Serie Mundial 2025: esto gana Alejandro Kirk, beisbolista mexicano de los Toronto Blue Jays

Checo Pérez lanza dardo contra Red Bull y sus ‘preferencias’ por Verstappen: “Ni Hamilton o Leclerc sobrevivirían como compañeros”

Santiago Fernández propone un encuentro inesperado con Christian Martinoli: “Espero que te animes”

Esto reveló la FMF sobre la reapertura del Estadio Azteca antes del gran partido ante Portugal