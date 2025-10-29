México

Pronóstico del tiempo en México: qué esperar en tu estado este 29 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional se encarga de brindar información oportuna de los fenómenos meteorológicos

Por Infobae Noticias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte el pronóstico de todo el país. (Archivo)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México proporciona diariamente informes detallados sobre las condiciones climáticas en diversas regiones del país. Este servicio es esencial para que los ciudadanos puedan prepararse ante posibles cambios en el clima, como lluvias intensas, granizo o días soleados.

México, conocido por su clima templado, experimenta variaciones significativas en sus condiciones meteorológicas dependiendo de la región y la estación del año. Por ello, el SMN se encarga de ofrecer pronósticos precisos que permiten a la población anticiparse a las condiciones del tiempo y tomar las precauciones necesarias.

El acceso a información meteorológica confiable es crucial para planificar actividades cotidianas y evitar sorpresas desagradables causadas por cambios bruscos en el clima. Las previsiones del SMN ayudan a mitigar los riesgos asociados con fenómenos meteorológicos extremos, protegiendo tanto a las personas como a sus bienes.

Pronóstico del tiempo para este 29 de octubre

El frente frío núm. 11 y su masa de aire polar asociada se desplazarán sobre el noroeste, norte y noreste del territorio nacional, en interacción con la corriente en chorro subtropical, originarán descenso de la temperatura y vientos fuertes a muy fuertes con posibles tolvaneras en las regiones mencionadas, así como lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Durante la madrugada del miércoles, el frente frío núm. 11 y su masa de aire polar asociada ingresarán al golfo de México y ocasionarán evento de “Norte” muy fuerte a intenso en las costas de Tamaulipas. Simultáneamente, canales de baja presión sobre el interior y el sureste del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciarán lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente, oriente, sur y sureste de la República Mexicana, además de la península de Yucatán; con lluvias puntuales fuertes en zonas de Chiapas. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá baja probabilidad de lluvia en el noroeste, norte y centro del territorio mexicano. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Una mujer habla por teléfono
Una mujer habla por teléfono dentro de un autobús de transporte urbano que transita bajo la lluvia en la ciudad de Monterrey. (EFE/ Miguel Sierra)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas (sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): San Luis Potosí (regiones Media y Huasteca), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja y Totonaca), Tamaulipas (sur), Michoacán, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Jalisco, Colima y Oaxaca. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (región Huasteca), Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Coahuila, Nuevo León y Estado de México. Evento de “Norte” con viento de 55 a 65 km/h y rachas de 75 a 90 km/h, durante la madrugada del miércoles: costas de Tamaulipas. Viento de 35 a 50 km/h con rachas de 65 a 80 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Viento de 10 a 25 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec). Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Estado de México. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California; durante la madrugada del miércoles: costa de Tamaulipas. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec y costas de Quintana Roo. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Zacatecas (sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Debido a que las condiciones climáticas pueden cambiar, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y al pendiente de cualquier situación que pudiera ocurrir en el transcurso del día.

Protección Civil local se encargará de reportar en caso de que pudiera registrarse un evento que ponga en peligro a la ciudadanía.

