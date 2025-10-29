Personas muertas por fuertes lluvias en México sube a 81: Veracruz es el estado con más víctimas mortales

Las inundaciones severas en Veracruz arrastran viviendas, vehículos y el emblemático restaurante El Atracadero. Crédito: TikTok / Jorge_papantla

Este 28 de octubre de 2025, la información sobre las afectaciones por lluvias e inundaciones en Hidalgo, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro, se ha actualizado en el micrositio habilitado por el gobierno federal.

Hasta la última actualización, los casos de personas muertas por las lluvias de inicios de octubre aumentó, el suceso que dejó daños severos en distintas comunidades también arrancó la vida de 81 personas y 18 siguen bajo el estatus de no localizadas.

Hidalgo: suman 22 muertes y 9 personas no localizadas

Puebla: 22 personas fallecidas y 2 no localizadas

Querétaro: 1 deceso

Veracruz: 36 personas fallecidas y 7 no localizadas

Cabe destacar que el municipio con más víctimas mortales en el estado veracruzano es Poza Rica, donde han fallecido 28 persona, mientras que en Ilamatlan 4 personas no han sido localizadas.

El estado de Hidalgo concentra tres municipios con registro de personas no localizadas, siendo esta entidad la de mayor tendencia en este caso:

Tianguistengo: 7 personas no localizadas

Tlanchinol: 1 persona no localizada

Xochiatipan: 1 persona no localizada

Así luce Poza Rica por el desbordamiento del río Cazones (Especial)

Por otro lado, las autoridades han logrado comunicar 223 localidades, restando aún 65.

Cabe destacar que los estados donde esta labor ha quedado concluida son Puebla (23), Querétaro (8), San Luis Potosí (12), por lo que aún faltan:

Hidalgo con 54 localidades sin comunicación

Veracruz con 11 localidades sin comunicación

Entre personal del gobierno, así como los habitantes de las distintas comunidades afectadas y las personas que se han unido a las labores de limpieza, en los cinco estados han logrado abrir 427 caminos, de los cuales Querétaro y San Luis Potosí ya se encuentran con todos los caminos registrados abiertos:

Hidalgo restan 59 caminos cerrados

Puebla restan 7 caminos cerrados

Veracruz restan 1 caminos cerrados

Habitantes de Poza Rica no habrían sido alertados con tiempo sobre el desbordamiento del río Cazones en Veracruz. (Crédito: TikTok/ Yayi0go)

El pasado fin de semana la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio a conocer que el 100 por ciento de los municipios afectados en las cinco entidades habían quedado con el servicio eléctrico restablecido.

En cuanto a las escuelas atendidas en los estado de la Huasteca que resultaron con daños severos, ninguna de las cinco entidades ha quedado con avances completos, siendo Veracruz la de mayor retraso con solo una atención completa en 346 planteles, cifra que representa el 69.20%.

En la última actualización de este 28 de octubre de 2025 a las 7:30 de la mañana, el censo llevado a cabo por la Secretaría del Bienestar tiene un registro de 103,245 viviendas censada, sumando 109 municipios en este estatus.