Pensión Mujeres Bienestar 2025: últimos días para recibir la tarjeta y así puedes saber cómo recogerla

La distribución de Tarjetas para la Pensión Mujeres Bienestar comenzó el pasado 7 de octubre y se extenderá hasta el 7 de noviembre, así lo anunció Ariadna Montiel Reyes, titular de la dependencia, durante una conferencia de prensa matutina. Cabe señalar que este proceso involucra a quienes completaron su registro durante el mes de agosto.

Claudia Sheinbaum implementó este programa desde principios de 2025 con un alcance nacional que abarca las 32 entidades federativas de México. La iniciativa está orientada específicamente a mujeres con edades comprendidas entre los 60 y 64 años.

Cada beneficiaria recibe un apoyo bimestral de 3000 mil pesos , que pueden retirar directamente en cajeros automáticos y ventanillas del Banco Bienestar empleando la tarjeta correspondiente.

Al cumplir 65 años de edad, estas beneficiarias pasarán a ser derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la cual entrega 6,200 pesos bimestrales.

Así puedes saber cómo recoger la tarjeta para la Pensión Mujeres Bienestar

Las autoridades informaron que hay dos maneras de saber cuándo y dónde recoger la tarjeta para la Pensión Mujeres Bienestar. La primera es recibir un mensaje de texto (SMS) con el día, hora y lugar de la cita, mientras que la segunda es consultar el portal oficial gob.mx/bienestar.

Además, en caso de tener alguna duda o aclaración sobre el programa, está a disposición la Línea Bienestar al número 800 639 42 64 y los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes.

¿Qué necesito llevar para recoger la tarjeta para la Pensión Mujeres Bienestar?

La entrega de tarjetas es de forma presencial en los distintos módulos del Bienestar y se debe tener en cuenta que para poder recoger el plástico, será indispensable acudir con una identificación oficial en original y copia, así como presentar el talón morado entregado durante el registro de solicitud.

Documentos para recibir la Tarjeta para la Pensión Mujeres Bienestar

Identificación oficial vigente (original y copia).

Talón morado del registro de solicitud.

Por otra parte, en cuanto al volumen de registros, los datos oficiales indican que hasta agosto se habían inscrito 1.002.058 mujeres, y durante ese mes se añadieron otras 1.980.164 derechohabientes, lo que eleva el total actual de beneficiarias a 2.982.222. Este crecimiento refleja la ampliación de la cobertura del programa y la demanda creciente del apoyo dirigido a este sector de la población.