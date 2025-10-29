México

Pensión Mujeres Bienestar 2025: últimos días para recibir la tarjeta y así puedes saber cómo recogerla

A través del plástico, las nuevas beneficiarias podrán cobrar el dinero que entrega el programa

Por César Márquez

Guardar
La distribución de Tarjetas para la
La distribución de Tarjetas para la Pensión Mujeres Bienestar comenzó el pasado 7 de octubre y se extenderá hasta el 7 de noviembre Crédito: X(@EvelynSalgadoP)

La distribución de Tarjetas para la Pensión Mujeres Bienestar comenzó el pasado 7 de octubre y se extenderá hasta el 7 de noviembre, así lo anunció Ariadna Montiel Reyes, titular de la dependencia, durante una conferencia de prensa matutina. Cabe señalar que este proceso involucra a quienes completaron su registro durante el mes de agosto.

Claudia Sheinbaum implementó este programa desde principios de 2025 con un alcance nacional que abarca las 32 entidades federativas de México. La iniciativa está orientada específicamente a mujeres con edades comprendidas entre los 60 y 64 años.

Cada beneficiaria recibe un apoyo bimestral de 3000 mil pesos , que pueden retirar directamente en cajeros automáticos y ventanillas del Banco Bienestar empleando la tarjeta correspondiente.

Al cumplir 65 años de edad, estas beneficiarias pasarán a ser derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la cual entrega 6,200 pesos bimestrales.

Así puedes saber cómo recoger la tarjeta para la Pensión Mujeres Bienestar

Las autoridades informaron que hay dos maneras de saber cuándo y dónde recoger la tarjeta para la Pensión Mujeres Bienestar. La primera es recibir un mensaje de texto (SMS) con el día, hora y lugar de la cita, mientras que la segunda es consultar el portal oficial gob.mx/bienestar.

  1. Recibir un mensaje de texto (SMS) con el día, hora y lugar
  2. Consultar el portal gob.mx/bienestar.

Además, en caso de tener alguna duda o aclaración sobre el programa, está a disposición la Línea Bienestar al número 800 639 42 64 y los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes.

¿Qué necesito llevar para recoger la tarjeta para la Pensión Mujeres Bienestar?

La entrega de tarjetas es de forma presencial en los distintos módulos del Bienestar y se debe tener en cuenta que para poder recoger el plástico, será indispensable acudir con una identificación oficial en original y copia, así como presentar el talón morado entregado durante el registro de solicitud.

Documentos para recibir la Tarjeta para la Pensión Mujeres Bienestar

  • Identificación oficial vigente (original y copia).
  • Talón morado del registro de solicitud.

Por otra parte, en cuanto al volumen de registros, los datos oficiales indican que hasta agosto se habían inscrito 1.002.058 mujeres, y durante ese mes se añadieron otras 1.980.164 derechohabientes, lo que eleva el total actual de beneficiarias a 2.982.222. Este crecimiento refleja la ampliación de la cobertura del programa y la demanda creciente del apoyo dirigido a este sector de la población.

Temas Relacionados

Pensión Mujeres BienestarPensiónPensionesPensiones para el BienestarProgramas socialesAdultos mayoresPensión del Bienestarmexico-noticias

Más Noticias

México Sub-17 femenil clasifica a Cuartos de Final del Mundial Marruecos 2025

El equipo juvenil superó a Paraguay con un juego sólido y se instala entre las ocho mejores del certamen

México Sub-17 femenil clasifica a

Kenia López Rabadán pide que en el presupuesto 2026 se contemple dar certidumbre a agricultores

Acompaño por supuesto la consigna de sin maíz no hay país, pero también es un hecho que sin apoyo no hay desarrollo

Kenia López Rabadán pide que

El dólar se fortalece en México tras el anuncio del recorte de la tasa de interés de la FED

Este movimiento alivia parcialmente la presión sobre los activos emergentes y respalda el flujo hacia monedas de mayor rendimiento como el peso mexicano

El dólar se fortalece en

Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de octubre: circulación lenta en la Línea B

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Valor de cierre del euro en México este 29 de octubre de EUR a MXN

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del euro
MÁS NOTICIAS

NARCO

Armas, droga y tortura: el

Armas, droga y tortura: el mes en que el Penal de Aguaruto se convirtió en la “zona de guerra” del Cártel de Sinaloa

Consejo Estatal de Seguridad advierte que penales son “campos de batalla” entre facciones del Cártel de Sinaloa

¿Cómo funcionan las factureras fantasma? 

Reportan asesinato de “El Mata Novias”, presunto jefe de plaza del CJNG en Veracruz, tras tiroteo en Atoyac

Enfrentamiento afuera de depósito cervecero de Sinaloa deja un muerto y un herido

ENTRETENIMIENTO

Cuánto cuesta el boleto más

Cuánto cuesta el boleto más barato para ver a Lorde en el Palacio de los Deportes de la CDMX

Exintegrante de PXNDX confirma que su esposa le fue infiel con José Madero, por lo que no habrá reencuentro

La Granja VIP: Manola Díez asegura que se quedó sin comida la tarde de hoy 29 de octubre

¿Romance o amistad? Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel avivan rumores tras asistir a una boda exclusiva en Tepoztlán

Leticia Calderón comparte su altar de Día de Muertos con Ignacio López Tarso y Enrique Álvarez Félix

DEPORTES

Cibernético da a conocer cuándo

Cibernético da a conocer cuándo planea retirarse de la lucha libre y en dónde sería

¿Sigue en México? Aaron Ramsey publica nueva foto tras pasar semanas buscando a Halo, su mascota

Agenda NFL: todos los partidos de futbol americano de la Semana 9

Serie Mundial 2025: esto gana Alejandro Kirk, beisbolista mexicano de los Toronto Blue Jays

Checo Pérez lanza dardo contra Red Bull y sus ‘preferencias’ por Verstappen: “Ni Hamilton o Leclerc sobrevivirían como compañeros”