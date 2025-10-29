Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de octubre: circulación lenta en la Línea B

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones hoy miércoles 29 de octubre.

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, siendo superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

La circulación de los trenes en la Línea 8 del Metro CDMX experimenta actualmente una mayor fluidez, según información oficial difundida en redes sociales. Se emitió una recomendación puntual a los usuarios para colaborar con el sistema y facilitar la operación del servicio:“Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar”, comunicó la cuenta oficial del Metro de la Ciudad de México.

Últimas noticias

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte Una pésima calidad de aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede causar daños en la salud para las personas que realizan actividades al aire libre

“Confiamos en el diálogo”, Viva Aerobus se posiciona frente a las restricciones del gobierno estadounidense La decisión del Departamento de Transporte estadounidense afecta vuelos desde el AICM y el AIFA

México Sub-17 femenil clasifica a Cuartos de Final del Mundial Marruecos 2025 El equipo juvenil superó a Paraguay con un juego sólido y se instala entre las ocho mejores del certamen

Kenia López Rabadán pide que en el presupuesto 2026 se contemple dar certidumbre a agricultores Acompaño por supuesto la consigna de sin maíz no hay país, pero también es un hecho que sin apoyo no hay desarrollo