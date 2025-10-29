México

Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de octubre: circulación lenta en la Línea B

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Por Luz Coello,Mariana CamposyAnayeli Tapia Sandoval

21:02 hsHoy

Línea B del Metro CDMX restablece servicio

La circulación de los trenes en la Línea 8 del Metro CDMX experimenta actualmente una mayor fluidez, según información oficial difundida en redes sociales. Se emitió una recomendación puntual a los usuarios para colaborar con el sistema y facilitar la operación del servicio:“Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar”, comunicó la cuenta oficial del Metro de la Ciudad de México.

12:38 hsHoy

Metro CDMX

Avance en tiempo real de las diversas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) capitalino. (TW Metro CDMX)
12:36 hsHoy

Metrobús CDMX

Conoce la más reciente actualización sobre retrasos y cierres en el Metrobús este 29 de octubre

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Por Omar López

Consulta cuáles son las estaciones sin servicio del Metrobús para que no llegues tarde. (CUARTOSCURO)

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, siendo superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

11:27 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones hoy miércoles 29 de octubre.

