Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de octubre: circulación lenta en la Línea B

La circulación de los trenes en la Línea 8 del Metro CDMX experimenta actualmente una mayor fluidez, según información oficial difundida en redes sociales. Se emitió una recomendación puntual a los usuarios para colaborar con el sistema y facilitar la operación del servicio:“Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar”, comunicó la cuenta oficial del Metro de la Ciudad de México.
El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, siendo superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones hoy miércoles 29 de octubre.