Manola Díez en la Granja VIP por el tema de la comida: “Si no hay paz, hay guerra”

La actriz lanzó fuertes criticó el liderazgo de La Bea en la granja esta semana

Por Cinthia Salvador

La tensión en La Granja VIP alcanzó un nuevo nivel tras el incidente que protagonizó Manola Díez, luego de que se le negara un café dentro de la casa donde participan diversas personalidades. El episodio, que quedó registrado en una conversación con Jawy, dejó ver una fuerte molestia por parte de la actriz y generó un ambiente de conflicto en el reality.

Manola Díez expresó abiertamente su inconformidad por la dinámica dentro del grupo y lanzó críticas hacia sus compañeros por lo que consideró una falta de consideración. “La pelada esta sin educación (...) Conmigo que no se metan y menos me van a negar la comida”, se refirió a La Bea.

Durante la charla, la actriz puntualizó la existencia de divisiones y señaló la carencia de liderazgo por parte de La Bea quien esta semana es capataz. “Le das el poder a alguien que no sabe liderar, que no sabe asumir la responsabilidad de un ”, reclamó, mostrando su desacuerdo con quienes toman decisiones sobre los alimentos y otras rutinas. A lo largo del diálogo, sus palabras dejaron entrever el desgaste emocional que la situación le provocó. “Al menos yo, Manola, ¿sabes qué? Dicen las cosas como son”, manifestó.

La discusión escaló cuando se hizo referencia a las restricciones para disponer de alimentos. Según Díez, existía una actitud restrictiva y poco colaborativa: “Aquí todos son unos p*nch*s miserables”. Esta declaración se sumó a otras que evidenciaron la frustración creciente por parte de la actriz.

El episodio también incluyó referencias a las estrategias del programa y a la presión del público. “Si el público decide sacarme, me saca. Si no me saca, ya”, comentó, restando importancia a la permanencia en el reality ante las circunstancias actuales. Díez insistió en que no busca mantener una postura hipócrita frente a las cámaras. “Yo no puedo ser hipócrita y decir: Dispénseme, estaba jugando”, afirmó.

“Todas son unas víboras venenosas... lo digo y lo sostengo”, aseguró la actriz. “Lo hice porque tengo hambre y con un café me arreglo (...) A mí se me negó la comida y va a haber un problema con la producción”.

“A mí me gusta la guerra. Si no hay paz, hay guerra”.

El desencuentro entre Manola Díez y La Bea surgió después de la gala de nominaciones en La Granja VIP. La negativa de La Bea a compartir un café con Manola desató una discusión sobre la distribución de alimentos, poniendo en evidencia diferencias y tensiones entre las participantes tras el anuncio de los nominados.

