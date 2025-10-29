México

Licencia de conducir Edomex 2025: unidades móviles que brindarán atención esta semana para tramitar el permiso rápido

Esta medida busca gestionar el trámite de una forma más rápida y sencilla

Por César Márquez

Semov abrirá unidades móviles en
Semov abrirá unidades móviles en estos municipios para tramitar la licencia de conducir de manera rápida (X@SEMOV_Edomex)

La licencia de conducir es uno de los documentos necesarios para que los conductores mexiquenses puedan circular con su automóvil de manera legal. Este permiso puede tramitarse directamente en cualquiera de los módulos de la Secretaría de Movilidad (Semov) o en las unidades móviles que frecuentemente se implementan a lo largo de la localidad.

A través de sus redes, la Semov indicó que se implementarán distintas unidades móviles para que los mexiquenses puedan solicitar el permiso de manera más rápida y sencilla.

“Con las unidades móviles, acercamos el servicio a tu comunidad. Tramita tu licencia de servicio público sin complicaciones”, indicó la dependencia.

Unidades móviles que brindarán atención esta semana para tramitar la licencia de conducir en el Edomex

Cabe señalar que todos los módulos brindarán atención de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas (tiempo del centro de México)

  • Toluca (27 de octubre)

Calle Cuauhtémoc s/n, Col. Santiago Tlacotepec, C.P. 502525, Toluca, Estado de México (explanada de la Delegación de Santiago Tlacotepec)

  • Tecámac (27 de octubre)

Av, Lázaro Cárdenas, esq. Antonio Díaz Soto y Gama, Col, Esmeralda, C.P. 55770, Tecámac, Estado de México.

  • Tlalmanalco (27 y 28 de octubre)

Calle Fray Martín de Valencia s/n, Col. Centro, C.P. 56700, Tlalmanalco, Estado de México (frente al Palacio Municipal)

  • Tenancingo (del 28 al 30 de octubre)

Jardín Morelos 101, Col. Centro, C.P. 52400, Tenancingo, Estado de México (frente al Palacio Municipal)

Unidades móviles que brindarán atención
Unidades móviles que brindarán atención esta semana (X@SEMOV_Edomex)
  • Tonanitla (del 28 al 30 de octubre)

Calle bicentenario 1, Col. Villas de Santa María Tonanitla, Estado de México (frente al Palacio Municipal)

  • Chiconcuac (28 y 29 de octubre)

Calle Carril del Xolache 38, Ejido de Chiconcuac, Estado de México

  • Teotihuacán (del 29 al 31 de octubre)

Calle Juárez s/n, Col. Teotihuacán Centro, C.P. 55800, Teotihuacán, Estado de México (frente al Palacio Municipal)

  • Ecatepec (30 de octubre)

Calle Ave Acero 5, Col. Polígonos 3, C.P. 55187, Ecatepec, Estado de México

  • Texcoco (30 de octubre)

Av. González 4, Lomas de San Esteban, C.P. 56250, Texcoco, Estado de México.

Unidades móviles que brindarán atención
Unidades móviles que brindarán atención esta semana (X@SEMOV_Edomex)
  • Texcoco (31 de octubre)

Cda, Manuel González 12, Col. Centro, C.P. 56100, Texcoco, Estado de México

  • Tlalmanalco (31 de octubre)

Prolongación Soledad Esq. Av. Morelos s/n, Col. San Cristobal Tezopilo, C.P. 56700, Tlalmanalco, Estado de México

  • Acambay (31 de octubre)

Calle Plaza Hidalgo 8, Col. Centro, C.P. 50300, Acambay, Estado de México (frente al Palacio Municipal)

Documentos necesarios para tramitar la licencia de conducir en el Edomex

Los documentos que se solicitarán al momento de realizar el trámite son los siguientes:

  • Acta de nacimiento.
  • Clave Única de Registro de Población (CURP).
  • Identificación oficial con foto.
  • Comprobante de domicilio.
  • Examen de conocimientos aprobado.
  • Certificado Estándar de Competencias EEC1631 (para licencia tipo C).
  • Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF).
  • Pago de derechos  (Los conductores podrán obtener su Formato Universal de Pago en el siguiente enlace https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/ o ingresando al portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México).

Para conocer más detalles sobre el permiso vehicular se puede ingresar a la página smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_ permisos.

