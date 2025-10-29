‘La Mañanera’ de hoy miércoles 29 de octubre | Apoyo agropecuario, cuidados del IMSS y DIF

Además, el titular informó que la planta de producción de la mosca que combate al gusano barrenador , lleva un 30% de avance de construcción y que se intentará reproducir dicha mosca con nuevos criaderos móviles experimentales.

Julio Berdegué informó que a pesar de que ya se ha reunido en diversas ocasiones con funcionarios estadounidenses, México no está en condiciones para establecer una fecha determinada para reabrir la frontera con Estados Unidos y reactivar el comercio de ganado por plaga del gusano barrenador .

No hay condiciones para dar fecha de reapertura para comercio de ganado

Se apoyará 1 millón 410 mil toneladas, de hasta 20 hectáreas y más de 200 toneladas por productor

Entre el gobierno estatal y federal darán un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz (solo aplica para productores del Bajío)

Julio Berdegué informó que productores de Jalisco , Guanajuato y Michoacán aceptaron los acuerdos impulsados por el Gobierno de México . Según el funcionario, se tuvo un aumento de producción de maíz lo que provocó una disminución del precio del maíz (3 mil 400 pesos por tonelada), lo que no cubriría los costos de producción y causó descontento.

13:45 hs

Quiénes estarán en La Mañanera

El día de hoy estará el Secretario Julio Berdegué, Ministro de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México, quién hablará sobre el acuerdo al que se llegó con los agricultores.

Sheinbaum adelantó que ya no volverán las organizaciones que actuaban como intermediarios para dar dinero a los agricultores. Además, informó que el Estado ampliará la autonomía económica de la mujer por medio de programas de un sistema de cuidado encabezado por el Instituto Mexicano del Seguro Social.